Suriname abre mercado para carne bovina e de frango e boi vivo do Brasil

Brasília, 06/02 - O Brasil poderá exportar carne bovina e derivados, carne de aves e derivados e bovinos vivos para o Suriname, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. "A decisão reflete o elevado nível de confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro e deverá fortalecer as relações comerciais com o vizinho sul-americano", ressaltaram as pastas.Ontem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a liberação para exportar carne bovina ao Suriname entre as novas aberturas de mercado. Quanto à exportação de bovinos vivos, o Brasil recebeu aval do Suriname para exportar animais para abate, rebanho leiteiro e animais destinados à reprodução.O Brasil exportou US$ 28,5 milhões em produtos agropecuários para o Suriname em 2024.No ano, o País acumula 25 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.