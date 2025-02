STOXX 600 bate recorde com balanços robustos e foco em conversas sobre plano de paz na Ucrânia

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam no maior nível da história nesta quinta-feira, com empresas de mineração na liderança após uma série de balanços corporativos positivos, enquanto investidores avaliaram a probabilidade de um plano de paz na Ucrânia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,17%, a 544,84 pontos.

O setor de recursos básicos teve o melhor desempenho, com alta de 4%, depois que a maior siderúrgica do mundo, a ArcelorMittal, previu uma melhora na demanda de aço para 2025, fazendo com que suas ações subissem 13,3%, enquanto a mineradora sueca Boliden avançou 13%, na esteira de um crescimento maior que o esperado de seu lucro no quarto trimestre.

Enquanto isso, índices de ações geograficamente mais próximos da Rússia, como o da Áustria, que saltou 3,4%, Polônia, que subiu 2,6%, e Finlândia, que avançou 1,8%, ganharam depois que uma reportagem noticiou que preparativos para uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão em "estágio avançado", aumentando expectativas de que um acordo para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já dura quase três anos, pode estar próximo.

Por outro lado, o índice aeroespacial e de defesa perdeu 0,9% e registrou a maior queda diária em mais de uma semana, após marcar um recorde histórico na sessão anterior.

Investidores também estão atentos a quaisquer manchetes relacionadas a tarifas para a União Europeia, depois que os EUA impuseram uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas nesta semana, o que provocou medidas de retaliação por parte de Pequim.

"Acho que as tarifas sobre a UE serão mais uma disposição de Trump em negociar com a Europa", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior de mercado do Swissquote Bank.

"Não serão tarifas de 25% de repente, porque Trump sabe que se a Europa fizer o mesmo, isso prejudicará o relacionamento e ele não terá muito a ganhar."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,21%, a 8.727,28 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,47%, a 21.902,42 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,47%, a 8.007,62 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,48%, a 37.121,77 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,55%, a 12.731,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,05%, a 6.534,46 pontos.