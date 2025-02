'STF fashion': Barroso lança linha de gravatas para presentear autoridades

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira (6) a criação de uma gravata oficial do tribunal e de um lenço para serem dados como presentes para outras autoridades em agendas oficiais.

O que aconteceu

O ministro falou da iniciativa como parte do 'STF fashion'. Barroso brincou com o "novo departamento" da Corte. A gravata, com o símbolo do STF, está sendo utilizada pelos magistrados nesta tarde. A ministra Cármen Lúcia porta o lenço oficial.

A iniciativa foi criada como forma de retribuir presentes de outras autoridades. Barroso disse que a prática é comum. Os utensílios seriam uma forma "gentil" de agradecer. Ainda não foi respondido quanto custará isso aos cofres públicos.

Cármen Lúcia usa lenço de linha para presentear autoridades feito pelo STF Imagem: Reprodução

Viagens de ministros e participação em eventos têm sido alvo de críticas. Alguns membros do tribunal vão a eventos privados realizados no exterior e fora da agenda oficial, a convite de empresários. Isso causou desgastes à Corte. No Fórum Jurídico de Lisboa, ministros e outras autoridades se reuniram com centenas de empresários e advogados em Lisboa no ano passado. A iniciativa foi organizada pelo IDP, instituto de educação criado por Gilmar Mendes, decano do Supremo.