Stablecoins reforçam posição do dólar como moeda de reserva global, diz diretor do Fed

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller demonstrou nesta quinta-feira, 6, apoio à disseminação de stablecoins, moedas digitais atreladas a uma divisa fiduciária. Durante evento organizado pela Atlantic Council, porém, o dirigente defendeu que o instrumento deve ser adequadamente regulamentado.

Para Waller, a ferramenta pode servir para reforçar o papel do dólar como reserva global de valor, uma vez que a maioria esmagadora das stablecoins estão ligadas à moeda norte-americana.

Waller voltou a expressar oposição à criação de uma moeda digital emitida por BC (CBDC). No entendimento dele, uma CBDC não responde a nenhum tipo de necessidade no sistema de pagamento. "Minha visão é de que governo e BC não devem competir diretamente com o setor privado", argumentou.

O dirigente evitou tecer uma opinião sobre a proposta de criação de uma reserva estratégica de bitcoin, mas disse que o Fed provavelmente não ficaria responsável por comandá-la.

Questionado sobre os esforços do Brics para se afastar do dólar como moeda de comércio, Waller disse que não pode impedir outros países de criarem suas próprias plataformas.

Para ele, é importante que os EUA garantam a qualidade de seus mecanismos para manter a atratividade.