Review: água micelar Sensibio é a melhor para tirar make de pele sensível

Retirar a maquiagem com uma boa água micelar é importante para remover todos os resíduos sem machucar o rosto, principalmente para quem tem uma pele sensível. Por isso, o Guia de Compras UOL testou a Sensibio H2O, da Bioderma, que promete remover a maquiagem de forma segura e eficaz.

O teste foi realizado em uma pele mista, sensível e madura, e o produto demonstrou ser eficiente e também econômico. Confira o review completo e o que descobrimos sobre essa água micelar:

O que gostamos

Gentil com a pele. Simplificando, a tecnologia micelar do produto agarra sujeira, partículas de poluição e maquiagem (inclusive a dos olhos), sem irritar a pele. E é por isso que ela faz sucesso, já que tira com eficiência esses resíduos - e só eles.

Ao usar a Sensibio H2O não houve irritações na pele do rosto, como costuma acontecer ao usar produtos não suaves na pele.

Imagem: Karina Hollo

Fácil de usar. Basta molhar um disco de algodão com o produto e passar delicadamente no rosto todo, incluindo olhos e boca - para tirar base, corretivo, blush, batom, lápis de sobrancelha, máscara de cílios e entre outros produtos.

Consolidada no mercado. O produto foi o primeiro do tipo a ser lançada no mundo, em 1991, lá na França, com a missão de limpar a pele sensível sem agredi-la. Ela chegou oficialmente ao Brasil em 2015. Nos shootings (dias reservados para fazer fotos ou filmagens) de capa, maquiadores contavam que ela estava na bolsa de todas as modelos internacionais — isso porque era a única que tirava a maquiagem, de um desfile para o outro, sem irritar a pele.

Econômica. Apesar de testar entre 15 a 20 marcas de água micelar, a Sensibio se destacou como a mais econômica. Você precisa de menos produto para tirar a maquiagem em comparação às outras. O indicado é continuar limpando até que o disco de algodão saia limpo. Mas, se você costuma lavar o rosto depois de demaquilar, basta usar dois algodões e finalizar limpando a pele com o sabonete.

Se sentir necessidade, um tônico pode ajudar a reequilibrar o PH da pele após a lavagem com o sabonete, mas é importante ter um aval do dermatologista.

Uma dica útil para quem fica com preguiça de lavar o rosto: basta tirar a maquiagem com a água micelar e, na sequência, jogar água no rosto. Segundo dermatologistas próximas, essa é uma solução para minimizar o risco de acne ou acúmulo de oleosidade na face.

Não arde os olhos. Ela tira a maquiagem dos olhos sem aquela sensação de ardor, que já costuma acontecer ao usar outras águas micelares.

E nesse caso, nem precisa (ou deve) esfregar muito. A pele da região é delicada, fininha e pode ganhar rugas com muito esfrega-esfrega. Basta uma passada para tirar a make.

Sem perfume. A fabricante diz que a água micelar foi criada para prevenir riscos de reação da pele ao ter contato com o produto. E um dos pontos para conseguir isso é não ter fragrância, sabia? Esse é um dos componentes que mais potencialmente causa alergia ou irritação.

Opções de tamanho. A marca vende três versões: 100 ml, 250 ml e 500 ml. A pequena cabe em quase qualquer lugar, seja na nécessaire de viagem ou da academia. O bico de todas elas deixa uma quantidade controlada de produto sair, evitando desperdício. Realmente, uma ótima aposta.

Pontos de atenção

Preço. A versão maior dessa água micelar gira em torno de R$ 89 a R$ 100, o que é um ponto negativo para quem gosta de manter a pele limpa.

Lavar o rosto depois do uso. Apesar de a marca informar que a água micelar Sensibio H2O pode ser usada sem enxágue, foi perceptível que a pele ficou com um aspecto melhor ao lavar o rosto.

Para quem é o produto?

A Sensibio H2O é indicada para uma limpeza diária de pele sensível normal à seca (a marca até tem outras versões, para pele oleosa ou com efeito clareador).



Segundo a fabricante, ela pode pode ser usada por adultos e adolescentes.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.