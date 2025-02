Segunda versão do vírus H5N1 é detectada em vacas leiteiras nos EUA

Nova York, 6 - Vacas leiteiras em Nevada, nos Estados Unidos, foram infectadas com um novo tipo de gripe aviária, diferente da versão que se espalhou pelos rebanhos no ano passado, informaram autoridades do Departamento de Agricultura do país (USDA). A nova versão, conhecida como D1.1, foi confirmada na sexta-feira passada, após detecção no leite coletado como parte de um programa de vigilância da agência norte-americana.O genótipo D1.1 do vírus foi o tipo associado à primeira morte humana nos EUA relacionada à gripe aviária e a um caso grave da doença no Canadá. Nos EUA, uma pessoa em Louisiana morreu no mês passado após desenvolver sintomas respiratórios graves após contato com aves silvestres e de quintal. Enquanto em British Columbia, no Canadá, uma adolescente foi hospitalizada com um vírus relacionado a aves de capoeira.Em março do ano passado, uma versão do vírus da gripe aviária H5N1, conhecida como B3.13, foi confirmada após ser introduzida no gado no fim de 2023, disseram os cientistas. Até o momento, ela infectou mais de 950 rebanhos em 16 Estados. Além disso, pelo menos 67 pessoas nos EUA foram infectadas pela gripe aviária, principalmente funcionários que trabalham com vacas leiteiras ou gado, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.A detecção indica que formas distintas do vírus, conhecidas como Tipo A H5N1, se espalharam de aves silvestres para o gado pelo menos duas vezes. Especialistas afirmaram que isso levanta novas questões sobre a disseminação mais ampla e a dificuldade de controlar infecções em animais e nas pessoas que trabalham entre eles. Fonte: Associated Press