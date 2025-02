5 'achadinhos' para reformar a casa sem quebra-quebra a partir de R$ 16

Reformar a casa pode demandar muito tempo, dinheiro, além do incômodo do quebra-quebra. Pensando em quem quer evitar isso, o Guia de Compras UOL separou cinco 'achadinhos' em promoção para transformar a sua casa sem precisar gastar muito.

Na seleção, há revestimentos para parede e rodapé, incluindo opções à prova d'água e autoadesivas a partir de R$ . Confira a lista completa:

Material em MDF;

As ripas devem ser encaixadas umas nas outras;

Pode ser instalado em superfícies lisas, niveladas e limpas;

É possível cortar as ripas com uma serra para adequar ao local de aplicação;

Acompanha fita dupla face;

Dimensões (altura x comprimento): 53 cm x 15 cm;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

Kit com placas de revestimentos 3D;

Recomendado limpeza com água e sabão neutro;

16 placas equivale a 1m², enquanto o kit com 50 placas equivale a 3,12m²;

Produto pode ser instalado com fita dupla face, cola de silicone ou cola PU 40, segundo o fabricante;

Dimensões: 25 cm x 25 cm;

Disponível em diferentes cores e formas, que variam de preço.

Placas em material de PVC;

É autoadesiva, basta destacar e aplicar as placas no local desejado;

Indicado para ambientes internos e externos cobertos (paredes lisas e secas);

Antes da aplicação, é necessário limpar a poeira e deixar a parede seca;

Dimensões: 60 cm x 30 cm;

Disponível em diferentes cores e quantidades, que variam de preço.

Kit com 10 placas 3D em espuma de polietileno;

São laváveis e adesivas;

Promete cobrir até 5m²;

Aplicação só é possível em paredes lisas e higienizadas;

Dimensões: 70 cm x 77 cm;

Disponível em diferentes cores e desenhos, que variam de preço.

Material em EVA, que promete mais flexibilidade e resistência;

É autocolante: basta retirar a proteção do adesivo e aplicar o rodapé na parede;

Produto à prova d'água;

Aplicação deve ser em uma parede limpa e seca;

Dimensões variam de acordo com a escolha do produto;

Disponível nas opções de acabamento liso e frisado.

