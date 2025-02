Reforçado após janela, Milan quer iniciar campanha de recuperação na Serie A

Depois de uma temporada marcada por altos e baixos, o Milan se reforçou na janela em janeiro e mostrou sinais de melhora na vitória por 3 a 1 sobre a Roma, que classificou a equipe para a semifinal da Copa da Itália. Essa dinâmica continuará na 24ª rodada da Série A?

O português João Félix, recém-contratado, comemorou seus primeiros minutos como 'rossonero' com gol, enquanto o inglês Tammy Abraham, talvez consciente do aumento da concorrência no ataque, fez dois contra a Roma, clube que o emprestou.

Com 35 pontos e na oitava posição da Serie A, o Milan visita o Empoli (16º) no próximo sábado em busca de uma vitória para se aproximar da zona de classificação da Liga dos Campeões.

"Agora tenho uma equipe como eu gosto, com dois atacantes na ponta", disse o técnico Sérgio Conceição, que além de Félix e Abraham também conta com o mexicano Santiago Giménez.

A campanha de recuperação passa por não deixar mais pontos escaparem contra adversários da parte de baixo da tabela, e se o Milan, sete vezes campeão da Champions, quer disputar a próxima edição da principal competição continental, a margem de erro é cada vez menor.

Líder e com outras preocupações, o Napoli (54 pontos) recebe no domingo a Udinese (10ª), enquanto a Inter de Milão (2ª) joga na segunda-feira contra a Fiorentina (6ª), quatro dias depois de cumprir o jogo adiado em dezembro contra a própria 'Viola', pela 14ª rodada, por conta do desmaio do volante Edoardo Bove.

-- Programação da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Como - Juventus

- Sábado:

(11h00) Hellas Verona - Atalanta

(14h00) Empoli - Milan

(16h45) Torino - Genoa

- Domingo:

(08h30) Unione Venezia - Roma

(11h00) Lazio - Monza

Cagliari - Parma

(14h00) Lecce - Bologna

(16h45) Napoli - Udinese

- Segunda-feira:

(16h45) Inter - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 54 23 17 3 3 38 16 22

2. Inter 51 22 15 6 1 56 19 37

3. Atalanta 47 23 14 5 4 49 26 23

4. Lazio 42 23 13 3 7 40 31 9

5. Juventus 40 23 9 13 1 39 20 19

6. Fiorentina 39 22 11 6 5 37 23 14

7. Bologna 37 22 9 10 3 35 27 8

8. Milan 35 22 9 8 5 33 24 9

9. Roma 31 23 8 7 8 34 29 5

10. Udinese 29 23 8 5 10 28 36 -8

11. Torino 27 23 6 9 8 24 27 -3

12. Genoa 26 23 6 8 9 21 32 -11

13. Hellas Verona 23 23 7 2 14 26 48 -22

14. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23

15. Como 22 23 5 7 11 27 38 -11

16. Empoli 21 23 4 9 10 22 33 -11

17. Cagliari 21 23 5 6 12 24 38 -14

18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13

19. Unione Venezia 16 23 3 7 13 22 38 -16

20. Monza 13 23 2 7 14 20 34 -14

jr-dam-bds/iga/cb/am

© Agence France-Presse