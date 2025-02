Quem é o genro de Trump que teve a ideia de construir 'Riviera' em Gaza?

Donald Trump anunciou que os EUA vão "assumir" a Faixa de Gaza e detalhou planos de realocar os palestinos em países vizinhos, além de construir uma "Riviera do Oriente Médio" na região, sugerindo uma ideia de balneário de luxo —ideia é atribuída ao genro dele, Jared Kushner.

Quem é Kushner

Kushner, 44, é casado com Ivanka Trump. Ele atuou oficialmente como conselheiro sênior e diretor do escritório de inovação americana —posição criada para ele— no primeiro mandato do sogro na Casa Branca, enquanto a esposa também era conselheira e diretora do escritório de iniciativas econômicas e empreendedorismo.

Kushner foi investidor imobiliário durante boa parte de sua carreira. O negócio já é de família: seu pai é o dono da Kushner Companies, uma construtora de influência em Nova York e Nova Jersey. Trump perdoou as 18 condenações criminais do sogro da filha, Charles Kushner, em seu primeiro mandato. Ele respondeu por contribuições ilegais a campanhas políticas, evasão de divisas e por interferir com testemunhas em 2005, entre outros crimes.

O genro de Trump era eleitor registrado do partido Democrata, de oposição ao presidente, durante boa parte de sua vida. Ele publicamente apoiou e contribuiu para campanhas de Hillary Clinton e Barack Obama —este último foi apoiado publicamente por ele por meio do jornal de sua propriedade, o New York Observer.

Em 2009, mesmo ano em que se casou com Ivanka, ele mudou seu registro para "independente", depois de uma suposta desilusão com Obama. Em 2018, já durante os anos Trump, ele se tornou oficialmente republicano.

Jared Kushner é casado com Ivank Trump, filha do presidente dos EUA Imagem: Drew Angerer/Getty Images

Atuação de Kushner durante o primeiro mandato de Trump é controversa. Ele teria ligações próximas com oficiais e um espião do governo russo, com quem teria supostamente mantido reuniões a respeito da empresa de sua família, apontaram reportagens dos jornais The New York Times e The Guardian à época. Em depoimento ao Congresso, ele negou e disse que o conteúdo das conversas era diplomático.

Kushner também foi enviado especial para o Oriente Médio no primeiro mandato de Trump. Ele ajudou a conduzir os "Acordos de Abraão", normalizando as relações entre Israel e vários países árabes.

Ao longo dos anos, ele tem mantido laços próximos com as ricas monarquias petrolíferas do Oriente Médio através de uma ONG fundada por ele. No entanto, seu objetivo real é levantar dinheiro para um fundo de investimentos que criou no Golfo Pérsico, apontou o Times. Kushner e a família Trump também cultivam um portfólio de investimentos em Omã, Qatar, Arábia Saudita e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Só dos sauditas, Kushner já teria recebido mais de US$ 2 bilhões, segundo a agência Reuters.

Já seu pai, Charles Kushner, foi apontado por Trump como embaixador dos EUA na França em dezembro. Agora perdoado por seus crimes, ele representa os interesses americanos no principal aliado americano na Europa.

O que é a tal 'Riviera' em Gaza?

Plano é remover dois milhões de palestinos de Gaza. Trump não descartou o envio de tropas americanas, dizendo que faria "o que for necessário". Com Netanyahu, ele anunciou que os EUA iniciaram um plano de limpeza e reconstrução da terra devastada pela guerra durante 15 anos e que a transformariam na "Riviera do Oriente Médio".

Em vez de [os palestinos] terem que voltar e reconstruí-la, os EUA vão assumir a Faixa de Gaza, e vamos fazer algo com ela. Vamos tomar conta. Ter aquele pedaço de terra, desenvolvê-lo, criar milhares de empregos. Vai ser realmente magnífico. Donald Trump

Ideia já havia sido "lançada" em público por Kushner há um ano. "Um imóvel à beira-mar de Gaza poderia ser muito valioso", disse o genro de Trump, que já descreveu o conflito árabe-israelense como "nada mais do que uma disputa imobiliária entre israelenses e palestinos" em evento em Harvard em fevereiro de 2024.

Presidente voltou a insistir no assunto em outubro de 2024. Em uma entrevista de rádio, ele afirmou que Gaza poderia ser "melhor do que Mônaco" se fosse reconstruída da maneira correta.

Para os palestinos, a ideia do resort à beira-mar é inaceitável. Na visão deles, isso remonta à Nakba, expulsão dos árabes de suas casas em 1948, após a criação do Estado de Israel.

Relação comercial e diplomática dos Trump e Kushner com árabes pode "azedar" com a ideia. O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita afirmou, em comunicado nesta quarta (5), que o reino rejeita qualquer tentativa de deslocar os palestinos de suas terras. Tanto a Autoridade Palestina quanto o Hamas também condenaram as promessas.