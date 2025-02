Quem é Vinicíus Drummond, bicheiro suspeito de chefiar roubo de petróleo

Filho de bicheiro da "velha guarda" no Rio de Janeiro, o contraventor Vinícius Drumond foi alvo de operação que investiga uma quadrilha especializada em furto de petróleo e derivados de dutos subterrâneos da Petrobras.

Quem é Vinicius

Filho de Luizinho Drumond, ex-presidente da escola de samba Imperatriz Leopoldinense e figura histórica da contravenção carioca. Ele assumiu parte dos negócios da família após a morte do pai em 2020, aos 80 anos.

Em março de 2024, Vinicius foi reeleito vice-presidente da Imperatriz Leopoldinense. A irmã dele, Catia, representa a presidência da escola até 2027.

Drumond é investigado por supostamente usar dinheiro do jogo do bicho para financiar esquema de furto de combustível. Batizada de Ouro Negro, a ação da Polícia Civil foi deflagrada na quarta-feira (5) e mirou na quadrilha supostamente chefiada por ele. Segundo a polícia, o grupo desviava uma quantidade ainda desconhecida de petróleo ilegal diretamente de dutos subterrâneos da Petrobras.

Esta é a primeira vez que um líder do jogo do bicho é identificado como chefe de um esquema desse tipo, de acordo com a polícia. O UOL tenta contato com a defesa de Vinícius. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Na casa dele foram encontrados cerca de R$ 200 mil em dinheiro, além de joias, relógios de luxo, computadores e dois automóveis da marca BMW. A residência de alto padrão fica na Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste da capital fluminense.

Quadrilha usava o dinheiro da contravenção para estruturar suas operações, segundo a polícia. O grupo investia em equipamentos sofisticados, aluguel de veículos e pagamento de informantes, além de ter equipes especializadas na perfuração dos dutos, transporte e armazenamento do petróleo. Empresas de fachada eram usadas para lavar o dinheiro e mascarar a atividade criminosa, conforme a investigação.

A polícia deflagrou a operação para desarticular o esquema e atingir as bases financeiras da organização. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências ocupadas pelos suspeitos, depósitos clandestinos e empresas supostamente envolvidas na fraude.

Morte de advogado

Drumond também é investigado pelo homicídio de um advogado. Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros em frente ao escritório onde trabalhava, no centro do Rio, em fevereiro de 2024.

Investigação revelou que um policial militar, preso por envolvimento no assassinato, trabalhava como segurança particular de Drumond. Crespo tinha atuação em casos de criptomoedas e jogos e foi morto porque incomodava uma organização criminosa que atuava na exploração de apostas online, segundo denúncia do Ministério Público enviada à Justiça.

A Polícia Civil também descobriu que a locadora de veículos utilizada pelo grupo para o furto de petróleo foi a mesma usada para vigiar o advogado antes de sua execução. Três suspeitos já foram denunciados pelo Ministério Público e irão a julgamento por homicídio qualificado.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e aprofundar as conexões entre o jogo do bicho, o crime organizado e o furto de combustíveis. Além de Vinícius Drumond, outros dois suspeitos com histórico de furtos de combustíveis e lavagem de dinheiro também foram alvos da operação, segundo a Polícia Civil.