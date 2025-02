Quase 90% dos alemães temem interferência estrangeira nas eleições, mostra pesquisa

BERLIM (Reuters) - Quase 90% dos alemães acreditam que agentes estrangeiros, principalmente da Rússia e dos Estados Unidos, estão tentando influenciar as próximas eleições nacionais por meio de rede social, segundo uma pesquisa realizada na quinta-feira.

A associação do setor Bitkom realizou uma pesquisa representativa com mais de 1.000 eleitores no mês passado, que revelou que 45% dos entrevistados acreditam que a Rússia está na vanguarda das tentativas de manipulação, seguida de perto pelos Estados Unidos, com 42%, e bem à frente da China, com 26%, e da Europa Oriental, com 8%.

Para cerca de dois terços (69%) dos eleitores, a Internet é uma fonte importante de informações sobre as eleições marcadas para 23 de fevereiro, mas as conversas com amigos e familiares continuam a ser mais importantes, com 82%. A televisão, com 76%, ainda desempenha um papel importante, especialmente para pessoas com mais de 75 anos.

Cerca de 80% dos entrevistados pediram que o próximo governo faça da política digital uma de suas prioridades e 71% foram a favor da criação de um novo ministério digital independente, segundo a Bitkom.

"O novo ministério digital tem que ser equipado com todos os direitos e recursos necessários, precisa de seu próprio orçamento e de uma provisão digital para novas leis e projetos", disse o presidente da Bitkom, Ralf Wintergerst, em uma entrevista coletiva.

(Reportagem de Christian Kraemer)