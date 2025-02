ONGs de petistas recebem do governo, mas não entregam marmitas, diz jornal

Um programa do Ministério do Desenvolvimento Social, de Wellington Dias (PT-PI), contratou ONGs de pessoas ligadas a parlamentares do PT para entregar marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Reportagem do jornal O Globo mostra que organizações não estão cumprindo os contratos, e um dos endereços nem sequer tem estrutura para produção de refeições.

O que aconteceu

A ação Cozinha Solidária, do governo federal, contratou a ONG Mover Helipa para tocar o projeto em São Paulo. A organização é de José Renato Varjão, que já trabalhou para o deputado federal Nilto Tatto (PT-SP) e para o deputado estadual Ênio Tatto (PT-SP).

A ONG de Varjão recrutou diversas cozinhas solidárias na capital paulista, várias ligadas a atuais ou ex-assessores de parlamentares petistas, para entregar 4.583 refeições por mês durante um ano. Por exemplo, a Cozinha Solidária Madre Teresa de Calcutá, no Jardim Varginha, zona sul, é comandada por Paula Souza Costa, assessora do ex-vereador de São Paulo Arselino Tatto (SP). O jornal visitou o local indicado pela organização e constatou que não há estrutura para produção ou distribuição de marmitas.

Cozinha Madre Teresa usou fotos de outro local em relatório para o governo federal. Ao Globo, Paula Souza Costa disse que a distribuição das marmitas começou em janeiro. Entretanto, ela assinou um recibo de R$ 11 mil dizendo que prestou o serviço em dezembro.

A Cozinha Solidária Unidos Pela Fé, em Sapopemba, na zona leste, é comandada por Claudinei Florêncio Dias, também ex-assessor de Arselino. À reportagem, Claudinei reconheceu que ainda não havia entregado nenhuma marmita, embora o contrato tenha sido assinado em dezembro para produção imediata. Ele também assinou um recibo de R$ 11 mil pela prestação do serviço naquele mês. "Recebemos a verba há sete dias. Acredito que na segunda-feira [3 de fevereiro] começa a todo vapor", falou.

A Cozinha Solidária Rosa dos Ventos, no Jardim Carombé, na zona norte, é chefiada por Anderson Clayton Rosa, atual assessor de Nilto Tatto. Contratada para entregar 4.583 marmitas, a organização disse ter entregado só 400 em janeiro.

A teia de ONGs inclui outro parlamentar além dos da família Tatto. A Cozinha Solidária Divino Espírito Santo, em Sapopemba, está em nome de um ex-auxiliar do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT-SP). A instituição também foi contratada para produzir 4.583 marmitas, mas funcionários disseram que a produção é de menos da metade desse número: cerca de 2.100 por mês.

Os parlamentares disseram que não têm relação com a contratação das ONGs. Ênio e Arselino afirmaram que os assessores podem inscrever as ONGs em programas sem passar pelo "prévio conhecimento, aprovação ou acompanhamento" dos parlamentares. Luiz Fernando Teixeira também disse que não esteve envolvido na contratação. Nilto não se manifestou.

Dono da Mover Helipa, José Renato Varjão disse que vai visitar as ONGs subcontratadas para ver se os contratos estão sendo cumpridos. "Quem não estiver fazendo as entregas vai ter que devolver os recursos. Mas não teve influência de parlamentares. Foi mera coincidência", declarou.

O Ministério do Desenvolvimento Social também falou que vai fiscalizar o projeto. "Caso seja constatada qualquer irregularidade no cumprimento do objeto pactuado ou na utilização dos recursos, serão adotadas as medidas cabíveis, que podem incluir o corte no repasse de recursos, a solicitação de devolução dos valores à União e a inabilitação das cozinhas", disse a pasta.