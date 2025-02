Presidente da COP30 pede a países metas climáticas 'mais ambiciosas possíveis' (entrevista AFP)

Os países devem apresentar suas próximas metas de redução das emissões de gases de efeito estufa "mais ambiciosas possíveis" antes da COP30, em novembro em Belém, disse em entrevista à AFP o presidente do evento, André Corrêa do Lago.

Esse plano de ação "deve ser compatível" com a limitação do aumento da temperatura global a 1,5 ºC em relação à era pré-industrial, conforme estipulado no Acordo de Paris, disse o alto diplomata brasileiro na quarta-feira. A União Europeia e a China, dois grandes emissores essenciais para o combate à mudança climática, ainda não revelaram suas metas para 2035.

app/ll/aa

© Agence France-Presse