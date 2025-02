PPSA abre processo de venda spot de 3,5 mi de barris de petróleo com final em 12 de março

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) abriu um novo processo de venda spot de petróleo para comercializar cargas da União dos campos de Itapu e Sépia. Ao todo serão comercializados 3,5 milhões de barris, sendo 1 milhão de barris de Itapu, com carregamento previsto para ocorrer até julho, e 2,5 milhões de barris de Sépia, com previsão de carregamento entre maio e agosto, informou a PPSA. O final do processo será em 12 de março.

Para participar da disputa, a PPSA convidou todas as empresas que atuam no pré-sal, além da Prio, Brava Energia e da Refinaria de Mataripe. Esta é a primeira comercialização realizada pela PPSA em 2025. Os preços ofertados serão referenciados pelo Brent datado e só serão abertos em reunião com a participação de todos os participantes.

A estatal prepara para 25 de junho o 5º leilão de petróleo da União na B3. Serão comercializados 78 milhões de barris de petróleo dos campos de Mero, Búzios, Sépia, Itapu e Norte de Carcará. Segundo a PPSA, o volume é uma estimativa da parcela de petróleo da União em 2025 e 2026 nesses campos, e poderão ser revistos quando o edital for publicado nos próximos meses.