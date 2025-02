Post usa dado errado ao comparar preço da gasolina sob Lula e Bolsonaro

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o preço médio da gasolina em janeiro de 2021 - durante o governo de Jair Bolsonaro - era de R$ 7,90. O valor médio do combustível oscilou entre R$ 7,012 e R$ 7,28, porém, em 2022.

Post nas redes sociais usa dado falso para comparar valores durante os governos Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

O que diz o post

Uma imagem usa as fotos do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro e compara o preço da gasolina e do salário mínimo em janeiro de 2025 e janeiro de 2021 com os seguintes valores: Jan/2025: salário Mínimo R$ 1.518,00. Litro gasolina R$ 6,14 (média). Com 1 salário mínimo comprava-se 247 litros de gasolina. Jan/2021: Salário Mínimo R$ 1.100,00. Litro gasolina R$ 7,90 (média). Com 1 salário mínimo comprava-se 139 litros de gasolina.

Por que é falso

O preço médio da gasolina em janeiro de 2021 era R$ 4,62, e não R$ 7,90, como diz o post. É possível consultar a série histórica do preço da gasolina no site da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) (confira aqui). Já em janeiro de 2025, o preço médio do combustível foi de R$ 6,18 — próximo do valor de R$ 6,14 usado no post.

Gasolina passou de R$ 7 em 2022. No último ano do mandato de Jair Bolsonaro (PL), durante os meses de março, abril, maio e junho de 2022, o preço médio da gasolina oscilou entre R$ 7,012 e R$ 7,28.

Mudança na política de preços da Petrobras. Em 2023, a Petrobras anunciou o fim da PPI (Política de Preço de Paridade por Importação), que atrelava o preço dos combustíveis ao valor do barril de petróleo no mercado internacional, considerando a cotação do dólar. O PPI foi adotado em 2016 durante o governo Michel Temer.

Valores do salário mínimo estão corretos. Em 2021, o salário mínimo era de R$ 1.100. Para este ano, o salário mínimo ficou estabelecido em R$ 1.518.

Cálculo do salário mínimo com o valor da gasolina. Sem considerar a inflação, com o valor do salário mínimo em janeiro de 2025 seria possível comprar 245 litros de gasolina. Já com os valores referentes a janeiro de 2021, seria possível comprar 238 litros de gasolina.

