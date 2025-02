Chuva no Recife supera esperado para o mês em três horas; seis morrem em PE

As fortes chuvas que atingiram Recife superaram a média de fevereiro em apenas três horas, provocando alagamentos, deslizamentos e seis mortes na capital e região metropolitana.

O que aconteceu

Recife registrou 96 mm de chuva em três horas, ultrapassando a média do mês. Segundo a Secretaria de Ordem Pública e Segurança da cidade, a precipitação ocorreu entre 7h30 e 10h30 de quarta-feira (5).

Até o momento, foram confirmadas seis mortes. As vítimas incluem mãe e filha que morreram em um deslizamento de barreira no bairro do Passarinho, na zona norte do Recife, além de uma mulher que sofreu um choque elétrico em Paulista, na região metropolitana. As outras três mortes ocorreram no bairro da Boa Vista, no centro da capital pernambucana; no bairro da Estância, na zona oeste; e em Camaragibe, na região metropolitana.

Várias vias ficaram alagadas e o transporte público sofreu impactos. As prefeituras suspenderam as aulas nas redes municipais do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Abreu e Lima.

A prefeitura renovou o estado de alerta máximo devido às chuvas, que já superaram 200 milímetros em algumas áreas nas últimas 24 horas. A orientação é para que a população evite deslocamentos desnecessários e, em caso de residir em áreas de risco, procurar os abrigos disponibilizados pela prefeitura.

A Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) atribuiu as chuvas ao vórtice ciclônico de altos níveis. O fenômeno climático ocorre na região durante os meses mais quentes e deve continuar influenciando o tempo nos próximos dias.

A Defesa Civil do Recife mantém plantão e pode ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. Autoridades orientam moradores de áreas de risco a procurar abrigo e evitar transitar em locais alagados.