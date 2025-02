O que se sabe sobre o bunker da China resistente a armas nucleares

China pode estar construindo o maior centro de comando militar do mundo em Pequim, com uma área de aproximadamente 1.500 acres (cerca de 850 campos de futebol). As informações são do Financial Times.

O que sabemos

Imagens de satélite mostram grandes escavações. Segundo especialistas militares ouvidos pelo Financial Times, esses locais podem abrigar bunkers reforçados para proteger os líderes militares chineses em caso de conflito, incluindo possíveis guerras nucleares.

Se confirmado, esse novo bunker subterrâneo avançado para a liderança militar, incluindo o presidente Xi como presidente da Comissão Militar Central, sinaliza a intenção de Pequim de construir não apenas uma força convencional de classe mundial, mas também uma capacidade avançada de guerra nuclear Dennis Wilder, ex-chefe de análise da China na CIA, ao Financial Times

Imagens de satélite indicam que a construção começou em meados de 2024. Inteligência do governo dos EUA estaria monitorando o local, segundo autoridades. O local da construção fica a 30 km do sudoeste de Pequim.

Pelo menos 100 guindastes estariam operando para desenvolver a estrutura subterrânea, segundo Renny Babiarz, ex-analista da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial. "A análise das imagens sugere a construção de várias instalações subterrâneas possivelmente interligadas por passagens subterrâneas, embora sejam necessários mais dados e informações para uma avaliação mais completa dessa construção", disse Babiarz ao Financial Times.

Atualmente, as atividades de construção estão a todo vapor no local, mas não há presença militar visível. Entretanto, há sinais de restrição, como placas que alertam contra o uso de drones e captura de fotografias. Guardas em um dos portões disseram que a entrada é proibida e se recusaram a dar informações sobre o projeto.

Novo complexo é pelo menos dez vezes maior que o Pentágono, nos EUA. O projeto foi apelidado de "Cidade Militar de Pequim" por alguns analistas. Um pesquisador chinês disse ao Financial Times que "essa fortaleza tem apenas um propósito: servir como um bunker do Juízo Final para o cada vez mais sofisticado e capacitado exército chinês."