Neymar reestreia, mas Santos empata com o Botafogo-SP

Com a bola no pé, Neymar se movimentou e tentou muito marcar, em seis oportunidades no total. A chance mais clara foi criada aos 15 minutos da etapa final, quando se livrou de seis adversários antes de bater de esquerda para defesa do goleiro João Calos.

Agora, a próxima oportunidade de Neymar chegar à primeira vitória em seu retorno ao Santos será no próximo domingo (9), em partida contra o Novorizontino, no estádio Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.