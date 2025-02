Adeus, carrões: por que Neymar não poderá trazer tesouros da Arábia Saudita

Neymar está de volta ao Brasil e, após 12 anos no exterior, jogará no Santos. Desde 2023, o atacante pertencia ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde recebeu mais de R$ 800 milhões em salários e pôde se presentear com um Rolls-Royce, entre outros veículos exclusivos de sua garagem.

Com o retorno ao Santos, entretanto, Neymar tem um dilema: o craque precisa refazer sua frota, que ainda conta com unidades da Lamborghini, Bentley, Aston Martin e Mercedes-Benz no exterior.

Isso acontece porque desde 1993 é proibida a importação de veículos usados no Brasil. A única exceção ampla à regra vale para os carros de coleção, que precisam ter, no mínimo, 30 anos de fabricados e não parecem os favoritos do atacante.

No ano passado, atacante se permitiu comprar um Rolls-Royce Ghost como presente de aniversário Imagem: Instagram

A frota pública de Neymar ganhou um integrante de destaque no ano passado, quando ele adquiriu um Rolls-Royce Ghost de segunda geração. Avaliado em cerca de R$ 2 milhões, o modelo foi lançado só em 2020. Segundo o jornal The Sun, a transferência do PSG para o Al-Hilal incluiu três carros exclusivos para o jogador, além de quatro Merrcedes-Benz Classe G para seu estafe.

Os carros de Neymar na Arábia Saudita

Imagem: Divulgação

Bentley Continental GT

Outro supercarro inglês de Neymar é o Bentley Continental GT, que se destaca por usar um W12 6.0 biturbo que, desde o ano passado, vem junto a conjunto híbrido que totaliza 782 cv e 102,0 kgfm. A depender dos incrementos, seu preço pode ir além dos R$ 4 milhões.

Imagem: Divulgação

Aston Martin DBX

O Aston Martin DBX é o primeiro SUV da marca, também inglesa. Seu uso mais conhecido é como carro médico nas corridas da Fórmula 1. Para dar conta do ritmo, o motor V8 4.0 feito pela Mercedes foi incrementado e atinge até 707 cv, sem uso de eletrificação. Essa é a potência do Aston Martin DBX 707, que chega aos 310 km/h e custa cerca de R$ 3,5 milhões.

Imagem: Divulgação

Lamborghini Huracán

Carro mais extremo da coleção, o Lamborghini Huracán de Neymar usa uma versão aprimorada do motor V10 5.2 do Gallardo, que rende até 640 cv e atinge os 325 km/h.

Com motor central, tração nas quatro rodas e auxílios eletrônicos, o Huracán está entre o mais próximo de um carro de corrida permitido nas ruas. Seu preço é de mais de R$ 5 milhões.

Imagem: Divulgação

Quatro unidades do Mercedes-Benz Classe G

O Mercedes-Benz Classe G virou um ícone dos carros de luxo, e Neymar ganhou quatro unidades para distribuir entre pessoas próximas na Arábia.

Sua versão mais popular e mais cara, o Mercedes-AMG G 63, pesa 2,6 toneladas, mas vai de 0 a 100 km/h em 4,4 s graças ao motor V8 4.0 de 585 cv. No Brasil, uma unidade do G 63 sem opcionais custa R$ 1.989.900.

Como importar um carro usado no Brasil

Segundo a portaria 249/2023, da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o principal caso de importação de carros usados deve ser para fins culturais e de coleção. Nesse caso, a norma ainda permite que, além dos veículos, sejam importadas as peças necessárias para a manutenção.

Outro caso previsto no texto vale para brasileiros com deficiência, que podem trazer seus veículos adaptados caso tenham morado fora e estejam retornando. Além disso, os servidores e empregados públicos que retornem de missão no exterior podem fazer o mesmo, desde que certos requisitos se cumpram.

O principal deles é que, no país de atuação do servidor brasileiro, seja "proibida a venda dos automóveis em condições de livre concorrência". É uma condição rara, que se aplica a países com forte tutela estatal na economia, como a Coreia do Norte.

No caso dos carros de Fórmula 1, permite-se a entrada temporária com fins esportivos Imagem: Mark Thompson/Getty Images

Com exceção dos diplomatas, é necessário que o brasileiro esteja em missão no estrangeiro há pelo menos dois anos. O carro deve ter sido comprado e licenciado no país em questão e deve estar registrado no nome da pessoa há pelo menos 180 dias. Por fim, é obrigatório que o agente público tenha sido mandado de volta ao Brasil não por pedido próprio, mas por ordens superiores.

O Santos diz que o contrato com Neymar tem duração de seis meses, de modo que, ainda em 2025, o astro terá chance de desfilar sua frota internacional aqui. Isso porque, caso decida jogar no exterior após sua passagem no futebol nacional, Neymar passará a retornar ao Brasil na condição de visitante.

Nesse caso, é permitido que um veículo seja trazido por até 90 dias mas, caso Neymar não chegue à fronteira no volante, a burocracia de importação e desembaraço pode fazer disso uma má ideia.