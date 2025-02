Falar alto pode ser um sinal de que você está perdendo audição; veja outros

Se você costuma falar alto, aumenta o volume dos aparelhos, sente frequentemente o ouvido tampado ou ouve um chiado, sem que nenhuma fonte sonora externa esteja emitindo sons, deve ficar em alerta. Tudo isso pode ser sinal de que você está perdendo a audição.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 5% da população brasileira tem algum grau de perda auditiva. No caso dos idosos, este índice sobe para 25%. A tendência é que no futuro cada vez mais pessoas sofram com o problema. Relatório da OMS estima que uma em cada quatro pessoas viverá com algum grau de perda auditiva até 2050.

Principais sinais

Veja os principais sinais que uma pessoa demonstra ao estar perdendo a audição:

Dificuldade para compreender conversas: um dos primeiros sinais de quando se está perdendo a audição é pedir frequentemente para os outros repetirem frases.

Falar alto: por terem uma percepção comprometida da audição, pessoas com dificuldade de audição tendem a falar mais alto.

Aumentar o volume de aparelhos frequentemente: a dificuldade de ouvir leva essas pessoas a ouvirem a TV, rádio ou músicas no volume nas alturas, sem se dar conta.

Alterações na percepção de sons agudos ou graves: quando mais grave, a perda auditiva leva as pessoas a terem uma dificuldade maior de distinguir sons;

Hiperacusia: um som que pode ser tolerável para maioria das pessoas, para quem sofre de perda auditiva pode ser intolerável. Por isso, é comum que quem sofra de perda auditiva comece a se isolar mais de ambientes mais agitados.

Zumbido no ouvido: sinal frequente em pacientes com perda auditiva, o zumbido nos ouvidos pode inclusive comprometer o humor do paciente que tende a sofrer com transtornos de humor.

Plenitude aural: quem tem perda auditiva também pode ter plenitude aural, que é a sensação de ouvido tampado, como quando se desce uma serra.

Os sinais de perda de audição também podem se diferenciar por faixa etária:

Crianças com perda de audição podem ter atraso na aquisição de fala e linguagem, podendo ser consideradas desatentas, por não ouvir as orientações dos adultos, ou com comportamento irritadiço, pela dificuldade de compreender os outros e ser compreendida.

Em idosos, muitas vezes a perda de audição pode levar a um distanciamento social, por não conseguirem acompanhar as conversas.

Causas da perda auditiva

Fernando Danelon Leonhardt, médico otorrinolaringologista do Hospital Albert Einstein, aponta que entre as causas mais comuns de perda auditiva estão:

Questões genéticas: condições que podem ser herdadas pelo histórico familiar. Assim, se um familiar tem problemas de audição, os riscos de o resto da família também ter são maiores.

Exposição contínua a ruídos elevados: a exposição a ruídos altos lesa as células da cóclea, o órgão da audição. Uma vez lesadas, é impossível regenerá-las.

Uso de medicamentos ototóxicos: antibióticos dos grupos aminoglicosídeos e macrolídeos, como a azitromicina, anti-inflamatórios, diuréticos e antineoplásicos, também podem causar perdas auditivas que, na maioria dos casos, são reversíveis.

Doenças: condições como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares podem contribuir para a perda auditiva.

Infecções nos ouvidos: quando não tratadas corretamente, essas infecções podem causar perda auditiva. "Em crianças, as otites (infecções de causa viral ou bacteriana no ouvido) são causas comuns de perda de audição, pela imaturidade da tuba auditiva, que faz a comunicação entre o ouvido e o nariz para equalizar a pressão entre a cavidade auditiva e o meio externo", explica Leonhardt.

Cera de ouvido é importante

Uma das principais ferramentas de proteção da audição é a cera de ouvido. Ela atua como uma barreira contra poeira, sujeira e bactérias. Isso impede que infecções surjam no ouvido e evoluam para um quadro mais grave que gere perda auditiva.

"A cera é produzida pelas glândulas ceruminosas localizadas no canal auditivo externo e desempenha várias funções de proteção contra infecções, partículas e insetos. Além disso, tem uma função de lubrificação, que evita o ressecamento e a coceira", aponta Robinson Koji Tsuji, médico especialista da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial) que preside a SBO (Sociedade Brasileira de Otologia).

Por isso, todo cuidado é importante na hora de usar o cotonete. Segundo Henderson Cavalcante, médico chefe da Unidade de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza da UFPA, o uso de cotonete deve ser feito apenas na parte externa do ouvido, jamais inserido no canal auditivo, pois isso pode empurrar a cera para dentro ou até causar lesões. "Para a limpeza interna, é recomendado procurar um otorrinolaringologista".

Como evitar a perda de audição

Para diminuir os riscos de sofrer a perda de audição, Robinson Koji Tsuji diz que atitudes simples podem ajudar:

Evite exposição a ruídos e ouvir música de alta intensidade, principalmente no fone de ouvido;

Trate adequadamente as otites, procurando assistência médica;

Tome todas as vacinas recomendadas, em especial as para meningite, caxumba e rubéola. As três doenças podem causar danos ao ouvido;

Tenha hábitos de vida saudáveis para retardar a presbiacusia (surdez relacionada à idade): alimentação equilibrada, exercícios físicos, controle de doenças crônicas e redução de consumo de álcool e tabaco.