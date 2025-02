Multiplan eleva lucro em quase 70% no 4º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Multiplan registrou lucro líquido de R$ 512,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, avanço de 69,4% ante o mesmo período de 2023, com maiores receitas após expansões e revitalizações, informou a operadora de shopping centers e empreendimentos imobiliários nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da empresa no período cresceu 69,6% ano a ano, para R$ 666,5 milhões, acima da expectativa média de analistas, de R$ 568,8 milhões, segundo dados da LSEG.

O faturamento líquido saltou para R$ 936,3 milhões nos três meses encerrados em dezembro, de R$ 570,6 no quarto trimestre de 2023, o que representou um aumento de 64,1%.

A Multiplan atribuiu o avanço na receita líquida à melhora operacional e ao impacto positivo de expansões e revitalizações.

No acumulado do ano, a receita somou R$ 2,5 bilhões, 23,8% acima do resultado de 2023, enquanto o lucro líquido cresceu 31,4% na mesma comparação, para R$ 1,3 bilhão.

"Tivemos um ano histórico, marcado por investimentos em expansões e revitalizações. Demos continuidade à estratégia de ampliar e melhorar os nossos ativos, o que vem gerando resultados positivos ano após ano", disse o presidente da Multiplan, Eduardo Kaminitz Peres, em comunicado à imprensa.

As vendas dos lojistas da Multiplan cresceram 10,7% no quarto trimestre em base anual, com a operadora de shopping centers destacando o impulso de datas comemorativas e promocionais no período, como Natal e Black Friday.

No quarto trimestre, as vendas mesmas lojas da Multiplan subiram 9,5% ante mesmo período de 2023, enquanto o fluxo de caixa operacional (FFO) encerrou o trimestre em R$ 632,6 milhões, crescimento de 65% ano a ano.

A Multiplan encerrou 2024 tendo sob sua gestão 20 shopping centers, totalizando mais de 890 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), com participação média de 80,7%, abrangendo cerca de 6 mil lojas, além de dois complexos corporativos com ABL total superior a 50 mil metros quadrados.

