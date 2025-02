Motorista de app admite que chutou idosa porque ela comeu biscoito no carro

O motorista de aplicativo que chutou uma idosa em Copacabana, no Rio, admitiu que o motivo da agressão foi a mulher ter comido biscoitos no carro dele.

O que aconteceu

Motorista deu depoimento à polícia na quarta-feira (5) e disse que se irritou com a idosa. A informação foi confirmada em declaração para a imprensa pelo delegado que comanda as investigações, Angelo Lages.

De fato, ele confessou o crime e, para espanto nosso, o motivo realmente foi por conta de farelo de biscoito que haveria caído ali no banco. E ele desferiu esse chute de forma totalmente covarde nela, ela é uma senhora de 68 anos e ele com 26 anos

Angelo Lages, delegado do 12º.

Agressão ocorreu na última sexta-feira (31), no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Maria de Fátima Silva Pires, de 68 anos, foi agredida ao entrar no condomínio onde mora. Ao UOL,

Após a corrida, o homem desceu do carro, entrou no prédio e chutou as costas da idosa. Luciana Franco, filha da vítima, contou que o motorista não disse em nenhum momento que a mulher não poderia comer no carro.

Quando ele parou na frente da casa dela, ele falou: 'Agora, você vai limpar o banco'. Ela ficou tão indignada, que não respondeu. Saiu do carro e entrou na portaria

Luciana Franco, filha da vítima

Agressor justificou uso de remédio controlado. O motorista também disse em depoimento que toma medicação para tratar crises de raiva e bipolaridade, transtornos que teriam causado agressão. Depoimento foi colhido na 12ª DP da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Motorista vai responder por lesão corporal leve. Ainda segundo a investigação, ele já tinha passagem pela polícia por adulteração de placa.

Condutor foi expulso da plataforma de tansporte de passageiros. Em nota, a Uber afirmou que a conta do agressor "foi banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio."