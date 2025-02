Minério de ferro sobe com preocupações sobre fornecimento da Austrália e dólar mais fraco

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro voltaram a subir nesta quinta-feira, apoiados por um dólar mais fraco e problemas de fornecimento da Austrália, enquanto os investidores buscavam novos desenvolvimentos em torno da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, maior mercado consumidor de minério do mundo.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,43%, a 817,5 iuanes (US$ 112,22) a tonelada, após fechar em baixa na sessão anterior.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura avançava 2,08%, a US$ 105,95 a tonelada.

A Austrália está na temporada de furacões, e há risco de interrupção nos embarques, disse a consultoria chinesa Hexun Futures em nota.

A Rio Tinto disse na terça-feira que começou a retirar navios de minério de ferro de dois portos da Austrália Ocidental, já que dois ciclones tropicais complicaram seus esforços para reparar a infraestrutura danificada por um ciclone no mês passado.

As dificuldades portuárias da Rio poderiam adicionar um prêmio de risco aos preços do minério de ferro, disse um analista.

A temporada de ciclones na Austrália Ocidental ocorre normalmente entre novembro e abril.

O enfraquecimento do dólar norte-americano também deu algum suporte aos preços, com a moeda oscilando próxima ao nível mais baixo desde o início da semana passada em relação a uma cesta de pares. [USD/]

Um dólar mais fraco torna as commodities denominadas na moeda mais acessíveis para os compradores estrangeiros. [FRX/]

A China apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio na quarta-feira contra a nova tarifa de 10% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações chinesas e o cancelamento da isenção "de minimis".

(Reportagem de Michele Pek)