Lula vive momento Maria Antonieta e enche o prato da oposição

Lula veio com esta, hoje, em entrevista a rádios da Bahia, ao comentar a inflação dos alimentos: "Se você vai num supermercado aí em Salvador e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar".

Prato vazio para o brasileiro comum, mas cheio para a oposição. Bolsonaro, Moro, Nikolas e outros não perderam a oportunidade de malhar, nas redes sociais, a responsabilidade que o presidente jogou no colo das pessoas.

"Lula viveu nesta quinta-feira o seu momento Maria Antonieta", diz Josias de Souza. "Reeditou, por assim dizer, a frase atribuída à rainha, recomendando aos franceses que não tinham pão que comessem brioches".

Dora Kramer faz um alerta sucinto no título de sua coluna: "O povo não é bobo".

