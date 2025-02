Lucro da ConocoPhillips cai a US$ 2,3 bi no 4º trimestre de 2024, mas fica acima das previsões

A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 23,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 6. Com ajustes, a multinacional norte-americana de petróleo e gás teve lucro por ação de US$ 1,98 entre outubro e dezembro, bem acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,84.

A receita de vendas e operações da ConocoPhillips teve queda anual de 3,3% no trimestre, a US$ 14,24 bilhões, enquanto a receita total - que inclui outras fontes de renda - recuou 3,72%, a US$ 14,74 bilhões.

A FactSet projetava receita de vendas de US$ 14,45 bilhões no período. Já o caixa gerado pelas atividades operacionais da companhia foi de US$ 4,5 bilhões.

Para 2025, a ConocoPhillips projeta produção de petróleo em uma faixa de 1,94 bilhão a 1,95 bilhão de barris de óleo equivalente por dia (boed), com produção entre 2,34 milhões de boed a 2,38 milhões de boed no primeiro trimestre.