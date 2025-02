Amazon quase duplica lucro no 4ºT e anuncia investimentos bilionários em nuvem e IA

A Amazon registrou no quarto trimestre quase o dobro de seu lucro líquido, US$ 20 bilhões (R$ 115,7 bilhões), impulsionado por um período de festas animado e uma forte demanda, e anunciou investimentos bilionários na nuvem e na inteligência artificial (IA).

Desde as suas campanhas promocionais de outubro até o Natal e o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, a gigante do varejo on-line registrou vendas trimestrais de 187,8 bilhões de dólares (R$ 1,08 trilhão, na cotação atual).

Esta é provavelmente a primeira vez que a Amazon supera o Walmart em termos de receitas trimestrais: espera-se que a rede de hipermercados americana, que publicará seus resultados em 20 de fevereiro, registre receitas de 180 bilhões de dólares (R$ 1,04 trilhão) no mesmo período, segundo estimativas.

Andy Jassy, diretor-executivo da Amazon, comemorou as vendas de fim de ano, "as mais bem-sucedidas já registradas" pela companhia, no comunicado desta quinta.

As receitas de seu negócio na nuvem, AWS, cresceram 19%, para 28,8 bilhões de dólares (R$ 166 bilhões), com um lucro operacional (indicador-chave de rentabilidade) de 10,6 bilhões de dólares (R$ 61 bilhões), quase metade do total do grupo americano.

Mas o mercado esperava uma aceleração do crescimento da computação na nuvem, enquanto a IA generativa ganhou uma nova dimensão com a chegada ao cenário americano da plataforma chinesa DeepSeek.

Nesse panorama, a Amazon prevê investir mais de 100 bilhões de dólares (R$ 578,5 bilhões) na nuvem e na IA em 2025.

Em uma teleconferência, Jassy indicou nesta quinta que os gastos de capital no quarto trimestre de 2024, de 26,3 bilhões de dólares (R$ 152 bilhões), seriam "representativos" do investimento nesses dois setores cruciais em 2025, a um ritmo "anualizado".

"Temos que ter os centros de dados, os equipamentos informáticos, os chips e a rede necessários antes de poder ganhar dinheiro com eles. E só os compramos se vemos sinais claros de demanda", afirmou.

A Amazon, a número um do mundo em computação na nuvem, está menos exposta à concorrência do DeepSeek: a AWS só introduziu seus próprios modelos generativos de IA (Amazon Nova) em dezembro de 2024, dois anos depois do lançamento do ChatGPT (OpenAI).

Eles estão apenas disponíveis para seus clientes empresariais, organizações e desenvolvedores, junto com outros modelos.

As ações da Amazon caíram mais de 4% nas operações eletrônicas pós-fechamento da Bolsa de Valores de Nova York.

