Jamieson Greer, escolhido por Trump para comércio, defende política pragmática

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Jamieson Greer, indicado pelo presidente Donald Trump para representante comercial dos Estados Unidos, defenderá uma política comercial pragmática dos EUA focada na reconstrução da manufatura norte-americana e no fortalecimento das cadeias de suprimentos em sua audiência de confirmação no Senado nesta quinta-feira.

Greer, advogado comercial e veterano da guerra comercial do primeiro mandato de Trump contra a China, dirá aos membros do Comitê Financeiro do Senado que cadeias de suprimentos resilientes são essenciais para a segurança econômica e nacional dos EUA, de acordo com trechos de seu depoimento preparado.

Greer atuou como chefe de gabinete do ex-representante comercial de Trump, Robert Lighthizer, o arquiteto das tarifas do primeiro mandato de Trump sobre cerca de US$370 bilhões em importações chinesas e da renegociação do acordo de livre comércio da América do Norte com Canadá e México.

A audiência de quinta-feira oferece a primeira oportunidade para que os mercados ouçam Greer falar sobre comércio após duas semanas de uma montanha-russa de ações tarifárias e movimentos de Trump contra Colômbia, México, Canadá e China.

Apenas uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses entrou em vigor. As tarifas sobre a Colômbia foram retiradas depois que seu presidente concordou em aceitar voos de deportados, e as tarifas sobre o Canadá e o México foram adiadas para 1º de março.

A agitação deixou alguns parlamentares frustrados, já que o Congresso tem a autoridade constitucional para definir a política comercial.

Em suas falas preparadas, Greer disse que os esforços para reorientar a política comercial no primeiro mandato de Trump tiveram apoio bipartidário e que ele espera trabalhar "em estreita consulta com o Congresso".

Greer afirmou que uma política comercial ativa e pragmática é fundamental para restaurar inflação e desemprego mais baixos e a renda familiar média real mais alta observada no último governo de Trump.

"Se os Estados Unidos não tiverem uma base de manufatura e uma economia de inovação robustas, terão pouco poder de fogo para impedir conflitos e proteger os americanos", disse ele.