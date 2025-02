Indicado de Trump diz estudar tarifa universal para reduzir déficit comercial

São Paulo, 6 - Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao cargo de representante comercial do país (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer afirmou nesta quinta-feira, 6, que o governo deve considerar a implementação de uma tarifa universal como instrumento que pode ajudar a reduzir o déficit comercial norte-americano. "Temos janela curta de tempo para reestruturar sistema de comércio global", afirmou durante sessão no Comitê de Finanças do Senado. Se confirmado ao posto, Greer prometeu implementar políticas de comércio que assegurem bons empregos aos norte-americanos. Sobre o setor de tecnologia, Greer defendeu que os EUA são "muito competitivos" e que, por isso, não podem terceirizar a regulação para "Brasil, União Europeia ou qualquer outro" ator internacional. Segundo ele, Washington "não vai tolerar" discriminação contra empresas de tecnologia norte-americanas.