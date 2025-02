Ilha grega sob ameaça de ser devastada por terremotos - Atividades sísmicas perto de Santorini já forçaram operação de evacuação para a Grécia continental. Prognósticos vão de "enxame sísmico" passageiro até tsunami com alto poder destruidor.Centenas de terremotos abalaram a ilha grega de Santorini na última semana de janeiro. O popular destino turístico no coração do Mediterrâneo também é uma das áreas mais vulcânicas da região.

Os tremores forçaram a evacuação temporária da ilhade 11 mil indivíduos, entre moradores, trabalhadores sazonais e visitantes, suscitando especulações sobre uma erupção vulcânica iminente, ou mesmo um tsunami, no caso de um terremoto maior.

Para o chefe do Serviço Sismológico Grego, Efthimis Lekkas, "a peculiaridade da atual atividade sísmica é que até agora não foi observado nenhum terremoto que pudesse ser descrito como o terremoto principal", disse ele a jornalistas na terça-feira (04/02).

Onde ocorrem os terremotos perto de Santorini?

Tremores foram registrados nas Cíclades, um grupo de ilhas que inclui Santorini, Amorgos, Ios e Anafi. Eles parte de uma área perto da pequena ilha de Anydros, a nordeste de Santorini.

As ilhas ficam no topo da placa do Mar Egeu (parte da placa tectônica eurasiana), que está se afastando da vizinha placa africana. Devido às interações entre ambas, o arquipélago grego é uma das áreas da Europa de maior atividade sísmica.

Qual tem sido a intensidade dos tremores?

Centenas de tremores individuais foram registrados na região. Os de menor magnitude passam muitas vezes despercebidos pela população em terra. Segundo George Kaviris, diretor do laboratório sismológico da Universidade de Atenas, tremores contínuos de baixa intensidade vêm ocorrendo desde junho de 2024.

Segundo Kaviris, esse conjunto de atividades parou em 25 de janeiro, e no dia seguinte começou uma nova série de tremores: "Vimos mais de 2.300 terremotos, e mais de 45 têm magnitude acima de 4, o que é um fenômeno muito raro."

Terremotos "moderados" como esses podem ser sentidos em terra e causar danos estruturais menores a edifícios. A eles se deveu a retirada de milhares de habitantes, nos últimos dias.

Quais são os riscos dos tremores?

Os cientistas têm como medir tremores em andamento, mas não como prever onde e quando ocorrerão os próximos. Kaviris, no entanto, aventou dois cenários prováveis: O primeiro é que se trate de um "enxame sísmico".

Estes são eventos sísmicos agrupados — coleções de tremores contínuos que seres humanos podem sentir, mas que não são particularmente destrutivos para edifícios e infraestrutura em geral. "Esse cenário é otimista, e torcemos que seja o caso."

O segundo é um terremoto maior, com magnitude acima de 5, acarretando um risco maior de impacto destrutivo. Na manhã desta quinta-feira, uma nova série de terremotos atingiu a ilha, com sete tremores sucessivos acima de 4 graus de magnitude, segundo o Instituto Geodinâmico de Atenas, a principal autoridade grega em análise de terremotos. Na véspera também foi registrado um de 5,2 graus na escala Richter, o mais forte desde o fim de semana.

Quais são as chances de tsunami, erupção vulcânica ou deslizamentos de terra?

De acordo com Kaviris, a atividade que atualmente ocorre no Mar Egeu é de natureza tectônica, sendo portanto improvável que provoque atividade vulcânica.

Especialistas também estão monitorando a atividade vulcânica perto das Cíclades, como a do vulcão submarino Kolumbo, que fica a cerca de 8 quilômetros a nordeste de Santorini.

"O magma se espalhou lateralmente a partir de Santorini ou Kolumbo, mas são necessários dados mais precisos para confirmar ou descartar essa hipótese", disse Eleonora Rivalta, especialista em propagação de magma do Centro de Geociências Helmholtz (GFZ) de Potsdam, Alemanha.

"A distinção é crucial, pois os tremores tectônicos geralmente ocorrem como liberações de estresse isoladas. Os processos magmáticos, por outro lado, podem ser associados a uma maior ascensão do magma e a um risco maior de erupção."

No caso de um grande terremoto, diz Kaviris, o risco de tsunami é baixo. E embora um tsunami seja improvável, um terremoto em 1956 resultou justamente num deles.

Ele aconselha os moradores da região a procurarem terras mais altas durante a atual rodada de tremores, em vez de pegar barco para o continente: "Eles devem deixar a praia e ir para um lugar mais alto."

Outro risco segurança são os deslizamentos de terra e quedas de rochas, alguns já relatados em algumas partes do arquipélago. "Nos últimos dois dias, quando a atividade sísmica aumentou, provocando fortes terremotos na área, vimos deslizamentos de terra em alguns lugares em Santorini", confirma o sismólogo estrutural Basil Margaris, do Instituto de Engenharia Sismológica e Sísmica da Grécia.

Embora as construções mais modernas das ilhas gregas obedeçam a normas de segurança rigorosas, alguns edifícios mais antigos podem ser vulneráveis ??a terremotos severos.

"A gente de Santorini só quer viver na orla de um local com vista panorâmica, mas, por outro lado, essas áreas são muito perigosas", adverte Margaris. "Em alguns casos, emitimos alertas para que as autoridades locais deem atenção especial a esses lugares específicos."

Autor: Matthew Ward Agius