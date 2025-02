Holanda pede a Serra Leoa que extradite criminoso condenado por tráfico de drogas

HAIA (Reuters) - A Holanda enviou um pedido de extradição às autoridades de Serra Leoa para o criminoso condenado por tráfico de drogas Jos Leijdekkers, disse o ministro da Justiça holandês, David van Weel, em sua conta no X nesta quinta-feira.

"Espero uma ação rápida das autoridades de Serra Leoa e que elas estejam do nosso lado nessa luta contra o crime organizado internacional", disse van Weel.

Um dos fugitivos mais procurados da Europa, o contrabandista de cocaína Jos Leijdekkers, encontrou refúgio e proteção de alto nível em Serra Leoa, de acordo com três fontes com conhecimento direto do assunto, além de fotos e vídeos vistos pela Reuters.

O Ministério da Informação de Serra Leoa disse no final do mês passado que estava investigando relatos da mídia de que Leijdekkers estava no país e se beneficiando de proteção de alto nível.

