Haddad leva ao Congresso lista de prioridades para a área econômica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para apresentar as prioridades da agenda econômica dos anos 2025 e 2026. Haddad entregou a Motta as 25 medidas que apresentou na reunião ministerial do começo do ano, 15 delas dependem do Legislativo e, segundo ele, são projetos estratégicos que teriam que ter suas tramitações concluídas até 2026. O ministro disse que haverá um empenho das equipes dos ministérios envolvidos para auxiliar os parlamentares que forem designados relatores dessas propostas. Haddad adiantou também que a pasta já terminou o texto da compensação para a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e que a proposta tem o aval do presidente Lula. Leia mais.

Janeiro de 2025 é o mais quente já registrado no mundo. De acordo com o observatório Copernicus, da União Europeia, o primeiro mês deste ano registrou uma temperatura média de 13,23°C, ficando 1,75°C acima do nível pré-industrial (1850 a 1900). Além disso, a temperatura média ficou 0,79°C acima da média registrada para janeiro no período entre 1991-2020. As temperaturas mais acima da média foram registradas no nordeste e noroeste do Canadá, Alasca e Sibéria, e também no sul da América do Sul, África, grande parte da Austrália e Antártida. O resultado surpreendeu os cientistas, que esperavam já ver os primeiros sinais de abrandamento do calor. Após dois anos em que o El Niño favoreceu temperaturas mais altas, a expectativa era que a chegada do fenômeno oposto, o La Niña, contribuísse para aliviar os termômetros neste começo de ano. Não foi o que aconteceu. Entenda.

Neymar estreia no Santos com empate na Vila Belmiro. O Santos fez uma grande festa pela reestreia do jogador, com a Vila Belmiro lotada, e abriu o placar, mas viu o Botafogo-SP buscar o empate e ficou no 1 a 1 com a equipe de Ribeirão Preto pela sétima rodada do Paulistão. Neymar entrou em campo no segundo tempo, na volta do intervalo, e teve bons lances no jogo. A reestreia foi prestigiada por nomes famosos. O ex-jogador Ricardo Oliveira, o astro do futsal Falcão, os cantores Supla, MC Binn e Zé Felipe, o surfista Gabriel Medina, o jogador de vôlei Bruninho, o coach Pablo Marçal e a influenciadora Virgínia foram alguns dos que marcaram presença na Vila. Saiba como foi o jogo.

Teto de igreja desaba no centro histórico de Salvador e mata turista. Uma mulher de 26 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas depois que parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, chamada de "igreja de ouro", desabou na tarde de ontem. A Polícia Civil informou que a vítima que morreu é Giulia Panchoni Righetto, natural de Ribeirão Preto, que visitava o local acompanhada de três amigos. A igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e é aberta à visitação todos os dias da semana. A Igreja e Convento de São Francisco foram construídos entre os séculos 17 e 18 e são considerados uma das "Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo". Veja como ficou a igreja.

Casa Branca se contradiz ao tentar explicar plano de Trump para Gaza. Diante da repercussão negativa que teve entre líderes de todo o mundo o plano de Donald Trump para assumir o controle de Gaza, assessores da Casa Branca tentaram ontem suavizar o discurso. O secretário de Estado Marco Rubio disse a jornalistas que a ideia "não foi feita para ser hostil" e trata-se de "uma ação generosa, uma oferta de reconstrução". A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou, em entrevista coletiva, que Trump "deixou claro que eles precisam ser temporariamente realocados para fora de Gaza" e não permanentemente. Mike Waltz, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, justificou o plano como uma forma de garantir que os países árabes "apresentassem sua proposta" para a região". Ainda assim, líderes de todo o mundo, inclusive de países aliados dos EUA, criticaram a medida. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, fez um alerta, dizendo que o plano ameaça causar uma "limpeza étnica". Saiba mais.