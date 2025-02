Secretário-geral da ONU apelou por respeito à soberania e integridade territorial do país, que está sob ataque do grupo rebelde M23, apoiado por Ruanda; população em áreas dominadas sofre com mortes, deslocamentos, saques, violência sexual, recrutamento forçado e falta de serviços essenciais.

