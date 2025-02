Governo libera consulta ao PIS 2025; veja como fazer

O governo federal liberou, na quarta-feira (5), a consulta ao PIS/Pasep de 2025. Com isso, os trabalhadores podem conferir se têm direito ao abono salarial.

Como consultar o PIS 2025?

É possível consultar o PIS pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Nele, o trabalhador deve escolher a opção "Benefícios" e, logo em seguida, "Abono salarial". Após acessar essa área do aplicativo, será informado se o abono salarial estará disponível.

Há também outras opções para a consulta. O trabalhador pode conferir a disponibilidade do benefício pelo portal Gov.br, pela Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158, ligação gratuita), ou diretamente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Para consultar o valor e a data de pagamento, é preciso acessar os aplicativos da Caixa. Tanto o Caixa Trabalhador quanto o Caixa Tem apresentam essas informações ao trabalhador do setor privado.

De acordo com as regras atuais, o abono salarial de 2025 será destinado a quem trabalhou formalmente nos setores público ou privado por, no mínimo, 30 dias em 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Para ter direito, o beneficiário deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, além de ter seus dados informados pelo empregador na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024).

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de trabalho de cada beneficiário no ano-base. O cálculo é feito com base no valor do salário-mínimo no momento do pagamento. Para 2025, o valor será de R$ 1.518.

Para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa, o valor será depositado diretamente. Para correntistas do Banco do Brasil, o pagamento será priorizado via crédito em conta, PIX, transferência TED ou presencialmente nas agências. Os demais trabalhadores receberão o benefício por meio da Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa.

Calendário do abono salarial PIS 2025