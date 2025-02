Governo aciona PF para investigar ONGs que não entregam marmitas

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social acionou a Polícia Federal nesta quinta-feira (6) para apurar a denúncia de que ONGs contratadas pelo governo para entregar marmitas não estariam fazendo o serviço previsto.

O que aconteceu

A ação Cozinha Solidária, do governo federal, contratou a ONG Mover Helipa para distribuir marmitas São Paulo. A organização é de José Renato Varjão, que já trabalhou para o deputado federal Nilto Tatto (PT-SP) e para o deputado estadual Ênio Tatto (PT-SP).

ONG recrutou diversas cozinhas solidárias ligadas a atuais ou ex-assessores de parlamentares petistas. Segundo reportagem do jornal O Globo, e organizações não estão cumprindo os contratos. Um dos endereços nem sequer tem estrutura para produção de refeições.

Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que adota as medidas cabíveis. A pasta informou que acionou, nesta quinta, a Rede Federal de Fiscalização de programas vinculados ao Cadastro Único, um núcleo que trabalha integrado com CGU, AGU, Polícia Federal e outros órgãos de fiscalização e controle.

As denúncias apontadas estão sendo objeto de averiguação e o MDS já enviou uma equipe ao local nesta quinta-feira, que ficará pelo tempo que for necessário, vistoriando todas as unidades denunciadas. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em nota

Ministério disse que, caso haja comprovação de irregularidade ou fraude, a ONG será descredenciada e terá que devolver os recursos recebidos. "Para o MDS, é inadmissível que qualquer centavo dos recursos destinados ao combate à fome fique fora do alcance de quem mais precisa", acrescentou. A pasta, porém, defendeu que não se "demonize" programas sociais com resultados comprovados no combate à fome.