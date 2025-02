Galípolo diz que Pix tem potencial de integração com sistemas globais de pagamento instantâneo

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que o Pix tem potencial técnico para viabilizar uma integração com sistemas internacionais de pagamento instantâneo.

Em evento do Banco de Compensações Internacionais (BIS), na Cidade do México, Galípolo afirmou que esse movimento seria importante para a otimização de pagamentos transfronteiriços nas Américas.

Para ele, a integração dos sistemas será viável após o estabelecimento de regras mínimas comuns para os países da região.

"Os países hoje têm regras diferentes para taxação, lavagem de dinheiro, combate ao financiamento de terrorismo e para identificar o beneficiário final de transações", disse.

O aprimoramento de pagamentos transfronteiriços foi colocado pelo Brasil como prioridade na presidência do G20 no ano passado, com o objetivo de facilitar a integração de sistemas, reduzir custos e ampliar a transparência.

No evento, Galípolo também afirmou que o Brasil observou grande crescimento das transações com criptoativos nos últimos anos, movimento explicado em 90% por operações com "stablecoins" -- criptomoedas atrelados a ativos reais, como dólar ou euro.

Após dizer que a maior parte do crescimento dessas transações está ligada ao uso dos criptoativos como meio de pagamento, ele ressaltou que o tema cria desafios de vigilância e questões regulatórias.

Em relação ao Drex, moeda digital atualmente em desenvolvimento pelo BC, Galípolo disse que o instrumento poderá trazer eficiência para pagamentos, mas também aprimorar o sistema de crédito com garantias.

(Por Bernardo Caram)