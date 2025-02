Samsung Galaxy S24 tem quase R$ 3.000 de desconto; saiba como aproveitar

O Guia de Compras UOL encontrou o Galaxy S24 com um desconto de até R$ 2.948 nesta quinta-feira (6). O modelo que custa R$ 6.459 no site oficial da Samsung está disponível por um preço bem menor na Amazon (R$ 3.510), graças ao desconto em compras à vista (Pix ou boleto) e ao cupom exclusivo para assinantes Prime.

Para assinantes, o desconto de 10% entra automaticamente no carrinho. Quem não é assinante também consegue garantir o Galaxy S24 em promoção, por R$ 3.949 à vista. Confira características do smartphone e como garantir a oferta:

O que tem no Galaxy S24?

Tela. O modelo mais simples da linha S24 possui uma tela de 6,2 polegadas, que promete resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels). Segundo a Samsung, o celular tem um bom contraste e taxa de atualização de 120Hz, com fluidez para assistir vídeos ou jogar.

Câmeras. Possui um sensor principal de 50MP (5x Optical Zoom), além de uma ultra wide de 12MP e câmera de zoom óptico de 10MP (3x Optical Zoom), que prometem recursos como Nightography (fotos noturnas melhoradas), estabilização e qualidade super HDR para fotos e vídeos mais nítidos. Já a câmera frontal é de 12MP.

Galaxy AI. A Samsung garantiu o sistema de inteligência artificial generativa no Galaxy S24, o que permite acesso a recursos como traduzir chamadas instantâneas, transcrever áudios, zoom mágico para as fotos, redigir mensagens, e-mail e posts para redes sociais, entre outras possibilidades.

Bateria. Promete uma bateria de 4.000 mAh com autonomia de um dia ou um dia e meio durante um uso mais moderado.

Processador. O Galaxy S24 possui o Exynos 2400, que é um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros.

Resistência. Esse dispositivo tem a certificação IP68, que indica resistência a água mesmo ao ser submerso em até 1,5 metros de profundidade em água doce durante até 30 minutos, de acordo com a Samsung. Ele também é resistente à poeira.

Assinatura da Amazon Prime

Para garantir o valor promocional do Galaxy S24 é necessário ser assinante Prime. O serviço oferece diversos benefícios como frete grátis, ofertas e cupons exclusivos, acesso ao Prime Video e entre outras possibilidades.

A Amazon Prime oferece um teste gratuito de 30 dias, e após esse período, será cobrado o valor de R$ 19,90 mensalmente ou o pagamento pode ser realizado em 12x de R$ 13,90 (equivalente a R$ 166,80 por ano), dependendo do plano escolhido.

Confira o passo a passo para assinar o Amazon Prime:

Acesse o site da Amazon Prime;

Clique em "Teste GRÁTIS por 30 dias";

Escolha o plano desejado e clique novamente em "Teste Grátis por 30 dias";

Faça o login com sua conta Amazon ou crie uma nova, caso ainda não tenha;

Prossiga com as instruções para concluir o processo de assinatura.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.