Fotos: chuva provoca alerta severo, alaga vias e atrasa clássico em SP

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo anoiteceu com um alerta severo de chuva forte, vias alagadas, árvores caídas, queda de granizo, falhas de energia, imóveis sem luz e um clássico do futebol paulista atrasado nesta quinta-feira (6).

Temporal começou na zona leste. Por volta das 18h30, a região entrou em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE.

Às 19h35, monitoramento valia para todas as regiões. A situação só se normalizou às 21h. O CGE chegou a registrar 18 pontos de alagamento intransitáveis.

6.fev.25 - O dia virou noite em Pirituba, zona noroeste da cidade de São Paulo, no final da tarde desta quinta-feira. A Defesa Civil de São Paulo disparou um alerta severo de chuva forte com possibilidade de alagamentos e enxurradas na cidade. Imagem: CELSO LUIX/ESTADÃO CONTEÚDO

6.fev.25 - Alerta severo da Defesa Civil foi enviado à zona leste de São Paulo Imagem: Reprodução

6.fev.25 - Pedestres enfrentam temporal na Avenida Paulista, região centro-sul de São Paulo Imagem: LEANDRO CHEMALLE/ESTADÃO CONTEÚDO

Sob chuva, jogadores de Palmeiras e Corinthians se aqueceram para o duelo do Paulistão. Atletas tiveram que deixar o gramado quando começou a cair granizo.

Funcionários do estádio usaram rodos para remover o excesso de água do gramado. A partida, prevista para 20h, começou com meia hora de atraso.

6.fev.25 - Jogadores do Palmeiras durante aquecimento sob forte chuva de granizo antes da partida contra o Corinthians na Arena Allianz Parque pelo Paulistão 2025 Imagem: ETTORE CHIEREGUINI/ESTADÃO CONTEÚDO

6.fev.2025 - Forte chuva e queda de granizo atrasam o início da partida entre Palmeiras x Corinthians, válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de futebol 2025, nesta quinta feira, (6) no Allianz Parque, SP. 06/02/2025 - Foto: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Imagem: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Rodos foram utilizado para secar Allianz Parque antes de Palmeiras x Corinthians Imagem: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Às 21h, havia cerca de 120 mil imóveis sem energia na cidade, segundo a Enel. Uma árvore caiu sobre uma casa na Vila Prudente, zona leste. Automóveis foram atingidos por árvores na Barra Funda, zona oeste, e no Limão, zona norte. Não houve registro de mortes ou pessoas feridas.

No Jardim Pantanal, não choveu. Segundo moradores, a região que lida com enchentes desde o fim da semana passada, escapou do temporal de hoje.