FMI diz que é cedo demais para avaliar impacto de cortes de ajuda externa e tarifas dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional disse nesta quinta-feira que está acompanhando de perto os acontecimentos nos Estados Unidos, incluindo medidas do governo Trump para suspender ajuda externa e impor tarifas sobre a China, mas que é cedo demais para oferecer avaliações claras sobre o impacto.

A instituição global tem alertado países repetidamente de que medidas protecionistas, restrições comerciais e aumento da incerteza podem prejudicar o crescimento global, mas a porta-voz do FMI, Julie Kozack, disse que o impacto das tarifas norte-americanas já anunciadas e de outras medidas dependerá das reações de outros países e consumidores, além de outros desdobramentos comerciais.

Questionada sobre as propostas da agenda do Projeto 2025, redigidas por alguns dos principais membros do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, que pedem que os EUA se retirem do Fundo, Kozack disse que o FMI tem um longo histórico de trabalho com os sucessivos governos norte-americanos e que espera dar continuidade a esse trabalho.

(Por Andrea Shalal e Rodrigo Campos)