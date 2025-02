Flávio Bolsonaro posta boné e ironiza perdas da Previ; TCU pediu auditoria

Em meio a "guerra dos bonés" entre governo e oposição, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou foto de uma versão do acessório com frase para ironizar perdas na Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil.

O que aconteceu

Flávio Bolsonaro ironizou a perda de R$ 14 bilhões da Previ. Em postagem feita nesta quinta-feira (6) no X (antigo Twitter), o senador postou uma foto de um boné azul, com a frase "O rombo de 14 bilhões da Previ é dos brasileiros."

A tara do pt em roubar o futuro de pensionistas, pensionistos e pensionistes não tem limites!

Amigues, deixem os fundos de pensão em paz! pic.twitter.com/iYpjkkuxYH -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 6, 2025

TCU pede auditoria

Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira (5) abertura de auditoria, em caráter de urgência, sobre a gestão da Previ. No pedido, o ministro Walton Alencar Rodrigues citou prejuízo de R$ 14 bilhões entre os meses de janeiro e novembro de 2024 do "Plano 1" da Previ.

Ministro citou também "situação de inequívoco risco". Segundo ele, isso atinge todos os beneficiados pelo plano e apontou "que sérios problemas de gestão parecem estar a afligir a entidade"

Despacho foi encaminhado à Secretaria Geral de Controle Externo para levantamento de informações. "Há perspectiva de danos graves para o Banco do Brasil, cujo controle pertence à União", afirmou o ministro. Sobre os investimentos do plano, segundo Rodrigues, o rendimento foi de 1,58% no ano passado.

O fato é seríssimo, elevando os riscos dos segurados do Banco do Brasil. Comparativamente aos anos anteriores, foi pífio o desempenho atual dos planos da Previ. No ano passado, o desempenho foi substancialmente menor, para quase todas as classes de investimento, renda fixa, renda variável, ativos, imobiliários e investimentos estruturados. Walton Alencar Rodrigues, ministro do TCU

Previ chama denúncia de ilação e diz que 2024 foi ano de volatilidades. "Acerca das ilações de falha na gestão, a entidade registra seu mais veemente repúdio, pois as informações rasas trazidas a público desqualificam um assunto de elevada importância para milhares de associados", diz em nota

Os planos continuam em equilíbrio - muito por conta do bom resultado de 2023, também construído pela atual gestão da entidade. Não há, portanto, nenhum risco de equacionamento, nem de pagamento de contribuições extraordinárias pelos associados ou pelo Banco do Brasil. Previ, em nota

A guerras dos bonés

A guerra de bonés começou no final de semana, com os trabalhos do Congresso Nacional. Tanto parlamentares do governo, quanto da oposição, usaram os itens nos últimos dias em referência aos bonés usados por apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump.

Deputados do PL miraram próximas eleições. Os parlamentares usaram bonés verde-amarelos com a frase: "comida barata novamente. Bolsonaro 2026". A estratégia é uma cópia da que foi feita originalmente pelo governo. Os ministros de Lula utilizaram um boné azul com a inscrição: "O Brasil é dos brasileiros"

No sábado (1º), aliados do governo e ministros estavam usando boné escrito "Brasil é dos brasileiros." "Tem gente que usa outros bonés, a gente usa o boné do Brasil", disse o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Alguns parlamentares, em menor número, mantinham o boné governista.

Com informações da Agência Estado