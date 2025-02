Fifa suspende federações de Congo e Paquistão

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (6) que suspendeu as federações do Congo (Fecofoot) e do Paquistão (PFF), o que impede as seleções dos dois países de participar de competições internacionais.

A República do Congo foi suspensa "até segunda ordem" por "um problema especialmente sério de ingerência", apontou a Fifa em comunicado.

Os 'Diabos Vermelhos' do Congo deveriam disputar dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em março, contra Tanzânia e Zâmbia. A equipe ocupa a quinta e última colocação do Grupo F, liderado pelo Marrocos.

Por sua vez, o Paquistão foi suspenso por ainda não ter revisado seus estatutos eleitorais. A punição será retirada "se o congresso da PFF adotar a constituição apresentada pela Fifa à Confederação Asiática de Futebol (AFC)".

