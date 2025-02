Fertilizantes/Anda: entregas em novembro crescem 5,5% ante novembro de 2023

São Paulo, 6/02/2025 - As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro em novembro de 2024 somaram 4,21 milhões de toneladas, 5,5% acima das 3,99 milhões de toneladas de igual mês de 2023, informou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), em nota. No acumulado de janeiro a novembro, foram 42 milhões de toneladas, queda de 0,5% em relação as 42,21 milhões de toneladas do mesmo período do ano anterior. Conforme a Anda, Mato Grosso concentrou o maior volume de fertilizantes entregues (20,8%), de 8,74 milhões de toneladas, seguido do Rio Grande do Sul (4,88 milhões), Paraná (4,64 milhões), São Paulo (4,50 milhões), Minas Gerais (4,23 milhões), Goiás (3,96 milhões) e Bahia (2,87 milhões).A Anda disse ainda que a produção nacional de fertilizantes intermediários em novembro de 2024 foi de 621 mil toneladas, crescimento de 1% ante o mesmo mês de 2023. No acumulado de janeiro a novembro, foram 6,61 milhões de toneladas (+3,5% na comparação com as 6,39 milhões de toneladas do mesmo período do ano anterior).As importações de fertilizantes intermediários alcançaram em novembro 4,41 milhões toneladas, aumento de 10,3% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado de janeiro a novembro, o total importado foi de 37,90 milhões de toneladas, 6,5% mais.