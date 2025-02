EXCLUSIVO-Ucrânia vê melhora acentuada na precisão com mísseis norte-coreanos usados pela Rússia

Por Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - Os mísseis balísticos norte-coreanos disparados contra a Ucrânia pelas forças russas desde o final de dezembro têm sido muito mais precisos do que as salvas de armas lançadas no ano passado, disseram à Reuters duas fontes ucranianas de alto escalão.

Em um momento em que os crescentes laços de Moscou com Pyongyang estão causando alarme de Washington a Seul, o aumento da precisão sugere que a Coreia do Norte está usando com sucesso o campo de batalha para testar sua tecnologia de mísseis, segundo as fontes.

Uma fonte militar, que solicitou anonimato para discutir informações confidenciais, descreveu uma melhora significativa na precisão de todos os mais de 20 mísseis balísticos norte-coreanos que atingiram a Ucrânia nas últimas semanas. Uma segunda fonte, autoridade de alto escalão do governo familiarizada com o assunto, confirmou as conclusões quando perguntada pela Reuters.

Yang Uk, especialista em armas do Instituto Asan de Estudos Políticos de Seul, disse que tais melhorias na capacidade dos mísseis norte-coreanos têm implicações preocupantes para seu potencial de ameaçar Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos ou vender armas atualizadas para Estados ou grupos armados.

"Isso pode ter um grande impacto sobre a estabilidade na região e no mundo", declarou ele, em resposta a perguntas para esta reportagem.

Os programas militares da Coreia do Norte se desenvolveram rapidamente nos últimos anos, incluindo mísseis de curto e médio alcance que, segundo Pyongyang, podem ser equipados com ogivas nucleares. Entretanto, até seu envolvimento na Ucrânia, a nação há muito isolada nunca havia testado as novas armas em combate.

O Ministério da Defesa da Ucrânia não respondeu aos pedidos de comentários. A Ucrânia geralmente não divulga o resultado dos ataques de mísseis e drones russos contra alvos militares.

Os Ministérios da Defesa da Rússia e da Coreia do Sul, bem como o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, não responderam às perguntas da Reuters.

A embaixada norte-coreana em Londres não atendeu às ligações pedindo comentários ou respondeu a uma mensagem de correio de voz. A missão do país na ONU não respondeu às perguntas. A Coreia do Norte e a Rússia negam qualquer acordo de armas, embora seus líderes tenham prometido uma cooperação militar mais estreita quando se encontraram em setembro no extremo leste da Rússia.

O Pentágono e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos EUA não quiseram comentar.