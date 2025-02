Embraer tem recorde histórico na carteira de pedidos do 4º tri de 2024, totalizando US$ 26,3 bi

A Embraer informou nesta quinta-feira, 6, que registrou crescimento de 40% na sua carteira de pedidos no quarto trimestre na comparação com igual período do ano anterior para US$ 26,3 bilhões, o maior volume registrado pela empresa em sua história. Ante o terceiro trimestre, o crescimento foi de 16%.

No segmento de Aviação Comercial, a carteira de pedidos somou US$ 10,2 bilhões entre outubro e dezembro de 2024, alta de 15% ante um ano, mas recuo de 8% quando comparado ao trimestre imediatamente anterior.

A carteira da Aviação Executiva, por sua vez, totalizou US$ 7,4 bilhões nos últimos três meses do ano, um avanço de 70% ante um ano e de 67% quando comparado ao terceiro trimestre. O valor foi impulsionado pelo contrato com a Flexjet, anunciado na quarta-feira, 5, pela companhia.

Em Defesa & Segurança a carteira chegou a US$ 4,2 bilhões, uma alta de 67% ante um ano e 15% ante o trimestre imediatamente anterior. A Embraer atualmente possui 32 pedidos firmes para o seu avião de transporte militar e 17 para a sua aeronave de ataque leve.

No segmento de Serviços & Suporte, a empresa encerrou o trimestre com uma carteira de US$ 4,6 bilhões, montante 50% maior que o quarto trimestre de 2023 e 31% superior ao terceiro trimestre.

Entregas

A Embraer entregou 75 aeronaves no último trimestre do ano, 27% acima dos 59 aviões entregues no trimestre anterior e igual ao volume entregue no mesmo período de 2023. A empresa entregou 206 aviões no ano de 2024, um crescimento de 14% em relação às 181 aeronaves do ano anterior.

Na Aviação Comercial foram entregues 31 novas aeronaves durante o último trimestre de 2024 e 73 no ano todo (no teto das estimativas revisadas de 70-73 para o ano e dentro das estimativas originais de 72-80).

A Aviação Executiva foi responsável pela entrega de 44 jatos no último trimestre do ano, e pelo total de 130 entregas anuais (no ponto médio das estimativas originais para 2024, e um recorde em 14 anos).

Na área de Defesa & Segurança foram entregues 3 novos jatos C-390 Millennium em 2024, em comparação com 2 em 2023.