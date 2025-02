Em primeira agenda pública aberta, Galípolo não fala sobre política monetária

Em primeira agenda pública aberta desde que assumiu o comando do Banco Central, o presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira, 6, que não responderia perguntas sobre política monetária. Ele participou no período da tarde de uma palestra sobre meios de pagamento.

"Esse é o primeiro dia após o período de silêncio no Brasil, então se eu não puder responder a pergunta sobre política monetária, evito qualquer tipo de comoção no mercado no Brasil", disse Galípolo, durante a BIS Chapultepec Conference realizada na Cidade do México.

Durante sua fala, Galípolo reiterou que a integração financeira está no centro da agenda de inovação que o Banco Central implementou ao longo dos últimos anos. Ele citou avanços como o Pix, o Open Finance e o Drex.

O presidente do BC destacou que a criação de uma massa crítica de usuários, criada por meio de regulação, foi crucial para o sucesso do Pix.

Ele disse ainda que o Pix tem potencial de integrar sistemas de pagamentos internacionais, o que depende de regras comuns mínimas entre as plataformas.

Galípolo também defendeu que a tecnologia é um caminho para garantir não apenas eficiência e modernização nos meios de pagamentos, mas também uma forma de fomentar a inclusão financeira no País.