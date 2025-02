Dólar cai a R$ 5,77 com minério forte atraindo fluxo comercial e financeiro

O dólar ampliou a queda até uma mínima intradia a R$ 5,7740 (-0,35%) no mercado à vista perto do fim da manhã desta quinta-feira, 6. A valorização do real foi reforçada pelo fluxo comercial, e a Bolsa brasileira, considerada barata em dólares, atrai capital externo, afirma João Victor Franco Gentina, head internacional da WIT assessoria de investimentos. "A alta do minério de ferro impulsiona ações da Vale, cujo preço depreciado torna a empresa atrativa para estrangeiros."

Segundo ele, em julho de 2021, o papel ordinário da mineradora (VALE3) era negociado a R$ 100, e hoje está em torno de R$ 55,12, destacando a atratividade do Brasil para investidores.

O mercado financeiro acompanha o cenário fiscal e a política do BC de combate à inflação, com a alta da Selic favorecendo o carry-trade com o real, acrescenta a fonte.

Às 11h27, o dólar à vista recuava 0,27%, a R$ 5,7785. O dólar para março cedia 0,30%, a R$ 5,8040.