Diretor do Fed diz não ver dólar perdendo posição dominante

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller afirmou nesta quinta-feira, 6, que não espera que o dólar perca a posição dominante no mundo como reserva de valor global. "Não vejo isso acontecendo no horizonte", disse, durante evento do Atlantic Council.

Waller explicou que vários fatores contribuem para a primazia da moeda norte-americana.

"Os EUA são a economia mais vibrante do mundo, temos mercado de capital profundamente líquido - certamente o de Treasuries -, boa conexão com outras economias, Estado de Direito", citou o diretor do Fed.