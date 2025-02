Diretor de Emilia Pérez critica Karla Sofía Gascón após declarações polêmicas às vésperas do Oscar

As chances de um Oscar de melhor atriz para a espanhola Karla Sofía Gascón parecem diminuir a cada dia. Séria candidata ao prêmio de atuação feminina por sua participação no filme Emilia Pérez, a artista teve sua imagem arranhada após a divulgação de mensagens consideradas preconceituosas. Além de ter sido aos poucos excluída da campanha de divulgação do filme, ela perdeu o apoio da própria equipe de produção. Jacques Audiard, diretor de Emilia Pérez, disse que os comentários de Karla Sofía Gascón eram "absolutamente abomináveis" e não podem ser desculpados.

Em uma entrevista concedida ao site Deadline Hollywood, o francês Jacques Audiard expressou sua decepção com o comportamento de Gascón, e disse que não conversou mais com ela desde a revelação das polêmicas mensagens. O diretor declarou ainda que a atriz está se comportando de forma "autodestrutiva".

"Não sei por que ela continua fazendo isso", lançou o cineasta. "Não entendo também por que ela está prejudicando pessoas que eram muito próximas dela. Estou pensando em todos que trabalharam tanto nesse filme. Estou pensando em mim, estou pensando em Zoe [Saldaña] e Selena [Gomez]. Simplesmente não entendo por que ela continua nos prejudicando", desabafou, dizendo que essa polêmica está "ocupando todo o espaço".

O diretor lembrou ainda que não teve nenhum problema durante toda a colaboração com a atriz espanhola. "Mas quando você lê o que essa pessoa escreveu [...] São coisas odiosas e é claro que afeta nosso relacionamento. É como se você caísse em um buraco. O que Karla Sofía disse não tem desculpa", insistiu. "Ela está realmente se fazendo de vítima. Está falando de si mesma como uma vítima, o que é surpreendente. É como se achasse que as palavras não machucam", avaliou.

"Emília Perez" no olho do furacão

O filme "Emília Perez" passou, em apenas algumas semanas, de favorito nas premiações do cinema internacional a alvo de todas as críticas. Indicada em 13 categorias do Oscar, a produção foi acusada de apropriação cultural pela maneira como abordou a cultura mexicana, além de ser criticada por parte da comunidade trans, que considerou alguns aspectos da trama transfóbicos.

A revelação de antigas mensagens publicadas nas redes sociais por Karla Sofía Gascón só piorou a situação. "É impressão minha ou há cada vez mais muçulmanos na Espanha?", escreveu a protagonista do filme na rede social X (na época Twitter). "O islã se tornou uma espécie de infecção para a humanidade, que deve ser curada urgentemente", completou. Em outra mensagem, também criticou os tumultos causados pela morte em maio de 2020 nos Estados Unidos de George Floyd, a quem ela chamou de "drogado trambiqueiro".

Os tuítes foram excluídos, mas depois recuperados por um jornalista e publicados na revista especializada Vanity Fair. Gascón, 52 anos, pediu desculpas publicamente, mas declarou que está sendo "condenada, sacrificada e apedrejada sem julgamento". Aos prantos, ele declarou durante uma longa entrevista à CNN em espanhol que não cometeu nenhum crime e que não vai renunciar à indicação ao principal prêmio do cinema mundial.

Editora desiste de publicar livro de Karla Sofía Gascón

Desde que a polêmica teve início, a atriz vem aos poucos perdendo apoio institucional na corrida pela Oscar. A Netflix, que organiza a campanha promocional do filme Emilia Pérez nos Estados Unidos, excluiu a atriz, que interpreta uma traficante que quer mudar de sexo, de todos os próximos eventos envolvendo o projeto.

Até sua imagem desaparece aos poucos dos cartazes de promoção do filme, substituída pelo rosto da atriz Zoe Saldaña. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação, também deixou de seguir Karla Sofía Gascón em seu perfil no Instagram.

Nesta quinta-feira (6), a editora espanhola Dos Bigotes, que deveria publicar um livro escrito pela atriz, informou que pretende anular o projeto em razão das mensagens polêmicas. "Na quinta-feira, 30 de janeiro, veio à tona uma série de tuítes que nos levou a tomar a decisão de suspender a publicação do livro", anunciou a editora em um comunicado.

O livro era um romance biográfico que a atriz publicou no México em 2018, e que seria relançado em uma edição corrigida e revisada. Mas representantes da editora Dos Bigotes já descartaram a possibilidade de publicar o livro em uma data posterior.

Com agências