De helicóptero, Neymar emite 12 vezes mais carbono que de carro

Desde que começou a treinar no Santos, Neymar tem usado seu helicóptero para ir de casa até o trabalho. O craque deve se mudar em breve para a Baixada Santista, mas, por enquanto, ainda mora em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Inacessível para a maioria dos brasileiros, o valor de cada viagem é compatível com os ganhos do jogador. O preço maior, porém, é pago pelo meio-ambiente.

Para percorrer os 450 km entre Mangaratiba e Santos, o helicóptero de Neymar leva cerca de uma hora e emite por volta de 620 kg de CO2. A mesma viagem, feita de carro, emitiria 50 kg de CO2, quantidade 12 vezes menor, segundo cálculos de Felipe Barcellos e Silva, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente.



A comparação é ainda mais impressionante quando se pensa em uma pessoa que mora a 10 km do trabalho e se desloca por um ônibus comum. Aí, a emissão de CO2 é de 0,2 kg, quantidade 124 vezes menor do que a pegada deixada por Neymar.