Coreia do Sul vai instalar radares e câmeras para detectar pássaros após acidente com Boeing

As autoridades sul-coreanas anunciaram nesta quinta-feira (6) que todos os aeroportos do país deverão instalar câmeras e radares de detecção de pássaros, após o acidente de um voo da Jeju Air que deixou 179 mortos em 29 de dezembro. Um relatório publicado pelo governo sul-coreano em janeiro confirmou a presença de penas e manchas de sangue de pássaros nos dois motores do avião da companhia, que bateu em um muro do aeroporto de Muan.

A medida foi apresentada após uma inspeção de segurança nos aeroportos de todo o país, que incluiu uma avaliação de estruturas que atraiam pássaros. "Todos os aeroportos serão equipados com pelo menos uma câmera térmica", afirmou o Ministério de Territórios em um comunicado.

As reformas devem começar no próximo ano e incluirão a instalação de aparelhos sônicos móveis para lidar com "pássaros de tamanho médio e grande", anunciaram as autoridades sul-coreanas.

Segundo o Ministério, "radares serão instalados em todos os aeroportos para aumentar a detecção rápida das aves à distância e melhorar a capacidade de resposta dos aviões". O equipamento detectará o tamanho do pássaro e seu deslocamento. As informações serão enviadas aos controladores de tráfego aéreo, que devem alertar os pilotos.

O Boeing 737-800 da Jeju Air, com 181 pessoas a bordo, pegou fogo após colidir com uma barreira de concreto. Apenas duas pessoas sobreviveram à tragédia.

O piloto emitiu um alerta de choque com um pássaro antes da sua primeira tentativa de aterrissagem. O trem de pouso não funcionou na segunda tentativa e o avião bateu na barreira. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Segundo o relatório, duas caixas-pretas pararam de funcionar quatro minutos antes do desastre, o que atrapalhou a investigação. O comandante tinha mais de 6.800 horas de voo, e o copiloto teve 1.650 horas. Ambos morreram no acidente.

Outro incidente

A parte traseira de um avião de passageiros pegou fogo no aeroporto internacional de Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul, no dia 28 de janeiro. O incidente levou à retirada de 176 pessoas a bordo, informou a agência de notícias Yonhap.

O avião da Air Busan, que tinha como destino Hong Kong, pegou fogo por volta das 13h30 GMT (10h30 em Brasília). Os 169 passageiros e sete tripulantes foram evacuados por tobogãs infláveis, segundo a Yonhap, que não deu informações sobre a causa do incêndio.

