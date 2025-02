Commodities e balanços reavivam Ibovespa, que vai a 126 mil pontos

Após indefinição e alterar leve alta com moderada queda na faixa dos 125 mil pontos, o Ibovespa ganhou tração e renovou máxima perto do fim da manhã desta quinta-feira, 6. Assim, tocou os 126 mil pontos. Enquanto Vale e Petrobras aceleravam alta, papéis do setor financeiro moderavam as perdas, com Bradesco passando a subir em torno de 1%. O banco divulga seu balanço amanhã antes da abertura do mercado. Já Itaú perdia 0,56%, depois de ter recuado mais de 2,00%.

De todo modo, o quadro é de moderação. "O mercado fica um pouco mais de lado, à espera do payroll", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, ao referir-se ao relatório de emprego dos Estados Unidos que será divulgado na sexta-feira e pode ajudar nas apostas para a política monetária americana, em meio ao recrudescimento das apostas de queda do juro americano.

Além disso, o debate sobre tarifas segue no radar, enquanto é esperada uma conversa entre os EUA e a China sobre as taxas impostas por Donald Trump a Pequim.

"Não tem muitos gatilhos. Tivemos um janeiro bom em termos de fluxo para Bolsa e o dólar caiu nos últimos dias. Agora, começou a temporada de balanços, que ganha atenção", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos

O investidor avalia o crescimento de quase 16% no lucro gerencial do Itaú Unibanco, mas indicou projeções conservadoras e fez alerta sobre crédito.

Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que nos próximos dias o governo federal irá anunciar mais medidas sobre crédito.

Ontem o Ibovespa subiu 0,31%, aos 125.534,07 pontos, após três fechamentos em baixa. Já o dólar interrompeu uma sequência de 12 sessões em queda em relação ao real.

Por volta das 11h40 desta quinta, a moeda tinha recuo 0,46% a R$ 5,7685, depois de avançar à máxima em R$ 5,8244. Já o Ibovespa subia 0,54%, aos 126.215,50 pontos, perto da máxima de 126.243,14 pontos (alta de 0,56%), ante recuo de 0,23% (mínima em 125.249,04 pontos). Vale avançava 1,73%, na esteira do minério, e Petrobras, cerca de 0,50%. Em Nova York, as bolsas tentam avançar.